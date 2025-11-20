健康網》想打日版流感疫苗？醫：在台打就好！這時間接種才有防護力

家醫科醫師余貴華、陳爰邑說明，每年流感疫苗病毒株都是由WHO根據全球監測資料統一決定，疫苗配方也一樣，無須尋找「日本專用」疫苗；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日本、韓國與中國近期流感疫情明顯升溫，均以A型H3N2為主流株，尤其日本流感一週暴增2.4倍，正式進入全面大流行，各大觀光城市皆拉警報。對此，家醫科醫師余貴華、陳爰邑分享說明，許多門診病人詢問去日本是否要打日本版流感疫苗，其實每年流感疫苗病毒株都是由WHO根據全球監測資料統一決定，疫苗配方也一樣，重點在於須在出國前14天接種，身體才有時間打造防護力。

流感疫苗全球配方相同

「去日本要特別打日本版的流感疫苗嗎？」余桂華、陳爰邑於臉書專頁「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思 」發文表示，近期很多人來詢問流感疫苗，並提出這個問題。其實，流感疫苗接種台灣的就可以了，因為每年流感疫苗的病毒株都是WHO根據全球監測資料統一決定，台灣、日本、歐美都是依照同一套建議製造，配方也一樣。

出國前14天注射才有效

因此，余桂華、陳爰邑特別指出，只要出國前在台灣接種流感疫苗，並不需要尋找所謂「日本專用」的疫苗，因為疫苗配方內容都是一樣的，重點在於，應在出國前14天接種，才能讓身體有時間建立保護力。

2025年改為三價疫苗

此外，余桂華、陳爰邑也曾於臉書發文說明，2025年流感疫苗已全面改為三價，台灣的流感疫苗也由四價（2A2B）改為三價（2A1B）；這是因為依據WHO的建議，全球自2020年起，未再偵測到B型Yamagata病毒株，所以已正式移除。至於新的三價流感疫苗，成分則包含以下3類：

●A型H1N1。

●A型H3N2。

●B型Victoria。

此外，他們也再次提醒，不論公費或自費流感疫苗，目前皆已改為三價；且今年流感疫情來勢洶洶，務必記得接種疫苗，守護自己也守護家人。

