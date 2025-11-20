健康網》久坐族必看！中醫師教你「4+1招」舒緩疲勞

翰醫堂中醫診所中醫師指出，最重要的還是定時活動身體，每30～60分鐘，記得起來走動2～3分鐘！示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕久坐一整天，身體也在默默抗議嗎？翰醫堂中醫診所中醫師於臉書專頁發文指出，從肩頸到下肢的緊繃與疲勞，其實只要幾個簡單動作就能改善：肩頸舒筋動作、腰背伸展、腰背伸展、腰背伸展。最重要的還是定時活動身體，每30～60分鐘，記得起來走動2～3分鐘！一起動起來，讓氣血循環順暢！

4+1招日常保養小動作

中醫師分享給久坐族的輕鬆保養法：

請繼續往下閱讀...

1.肩頸舒筋動作

功效：活血通絡、緩解肩頸僵硬。

雙手放肩上，肩部畫圈（前後各10圈），配合深呼吸。

2.腰背伸展

功效：伸展脊柱、促進下肢血液回流。

雙手十指交扣上舉，吸氣伸展腰背並踮腳尖；呼氣放鬆，重複5次。

3.坐姿轉體

功效：放鬆腰椎、促進肝氣舒暢。

坐直，雙手抱胸，慢慢將上半身向左、右旋轉各5次。

4.深呼吸法

功效：幫助氣血運行、減少胸悶。

吸氣時胸腹同時擴張，呼氣時緩慢吐盡，重複10次。

最後最重要的+1：定時活動身體

中醫師提到，每30～60分鐘，記得起來走動2～3分鐘，可搭配「椅子起立運動」，幫助促進代謝、放鬆肌肉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法