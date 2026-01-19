自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》火腿、香腸不只傷腦 研究：防腐劑恐增3癌症風險

2026/01/19 14:03

腎臟科醫師江守山引述國外研究表示，常使用在火腿、香腸等醃製食品中的防腐劑，對於健康具有關聯，帶來罹癌與糖尿病風險；示意圖。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山引述國外研究表示，常使用在火腿、香腸等醃製食品中的防腐劑，對於健康具有關聯，帶來罹癌與糖尿病風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕火腿、香腸、培根等加工肉品因保存期限長，因此常出現在日常飲食中。但近年研究顯示，其對於健康的風險，可能不只停留在「吃多不健康」。對此，腎臟科醫師江守山引述最新國外研究指出，常用於加工肉品中的防腐劑，如亞硝酸鹽與硝酸鹽，其實也與多種癌症及第2型糖尿病風險上升有關。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文表示，防腐劑包括亞硝酸鹽和硝酸鹽，這些物質常用於醃製食品火腿、培根和香腸中。根據法國流行病學家瑪蒂爾德‧圖維耶的研究團隊，針對防腐劑與健康關聯的研究顯示，防腐劑與總體癌症、乳癌和前列腺癌的較高發病率之間，存在多種關聯。

此外，該團隊第2項研究發表在《自然通訊》雜誌上，研究也發現，食用某些食品添加劑與罹患第2型糖尿病之間存在關聯。這兩項研究均基於1項正在進行的研究項目，該項目有超過10萬名法國人定期填寫有關其飲食的問卷。

江守山進一步表示，負責監督這2項研究的瑪蒂爾德·圖維耶告訴法新社，「食用含有防腐劑的產品並不代表你會立即罹患癌症」，「但我們需要限制我們接觸這些產品的程度」。

此外，第1項研究也發現，最強的關聯是亞硝酸鈉與攝護腺癌之間的相關性，它使罹患攝護腺癌的風險增加約三分之一。另，防腐劑山梨酸鉀常用於防止食品和飲料中黴菌和細菌的生長，研究則發現，它與糖尿病的風險倍增有關。

另，營養學者洪泰雄也曾發文指出，甜點、餅乾、糖果、速食與炸物等高糖高脂加工食品，也容易引發慢性發炎與氧化壓力，對腦部神經元造成傷害；想保護大腦可實行麥得飲食，應每天吃一份深綠色葉菜、每週至少攝取兩次莓果，並減少炸物與加工肉品的攝取。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中