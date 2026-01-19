健康網》火腿、香腸不只傷腦 研究：防腐劑恐增3癌症風險

腎臟科醫師江守山引述國外研究表示，常使用在火腿、香腸等醃製食品中的防腐劑，對於健康具有關聯，帶來罹癌與糖尿病風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕火腿、香腸、培根等加工肉品因保存期限長，因此常出現在日常飲食中。但近年研究顯示，其對於健康的風險，可能不只停留在「吃多不健康」。對此，腎臟科醫師江守山引述最新國外研究指出，常用於加工肉品中的防腐劑，如亞硝酸鹽與硝酸鹽，其實也與多種癌症及第2型糖尿病風險上升有關。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文表示，防腐劑包括亞硝酸鹽和硝酸鹽，這些物質常用於醃製食品火腿、培根和香腸中。根據法國流行病學家瑪蒂爾德‧圖維耶的研究團隊，針對防腐劑與健康關聯的研究顯示，防腐劑與總體癌症、乳癌和前列腺癌的較高發病率之間，存在多種關聯。

此外，該團隊第2項研究發表在《自然通訊》雜誌上，研究也發現，食用某些食品添加劑與罹患第2型糖尿病之間存在關聯。這兩項研究均基於1項正在進行的研究項目，該項目有超過10萬名法國人定期填寫有關其飲食的問卷。

江守山進一步表示，負責監督這2項研究的瑪蒂爾德·圖維耶告訴法新社，「食用含有防腐劑的產品並不代表你會立即罹患癌症」，「但我們需要限制我們接觸這些產品的程度」。

此外，第1項研究也發現，最強的關聯是亞硝酸鈉與攝護腺癌之間的相關性，它使罹患攝護腺癌的風險增加約三分之一。另，防腐劑山梨酸鉀常用於防止食品和飲料中黴菌和細菌的生長，研究則發現，它與糖尿病的風險倍增有關。

另，營養學者洪泰雄也曾發文指出，甜點、餅乾、糖果、速食與炸物等高糖高脂加工食品，也容易引發慢性發炎與氧化壓力，對腦部神經元造成傷害；想保護大腦可實行麥得飲食，應每天吃一份深綠色葉菜、每週至少攝取兩次莓果，並減少炸物與加工肉品的攝取。

