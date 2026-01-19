自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

11歲女童車上尖叫後昏迷 醫揭曾有病例因B19微小病毒致命

2026/01/19 21:12

黃高彬指出，B19微小病毒可能引發急性心肌炎、腦膜炎、神經病變及再生不良性貧血。（記者蔡淑媛攝）

黃高彬指出，B19微小病毒可能引發急性心肌炎、腦膜炎、神經病變及再生不良性貧血。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名11歲女童日前隨家人到中國旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日坐車途中突然大叫一聲後昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，於本月12日不治，死因離奇。經檢驗後發現，女童身上有「B19微小病毒」呈陽性反應，研判病毒引發急性心肌炎，導致多重器官衰竭。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬指出，B19微小病毒可能引發急性心肌炎、腦膜炎、神經病變及再生不良性貧血。

據了解，這名女童已經感冒咳嗽一個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，當時疑有心臟不適情況，女童返國後，本月10日中午隨父駕車行經台中市太平區，父親在加油站停車加油時，女童還下車買包子，不料回到車上後，竟突然尖叫一聲，隨即失去意識昏迷，就近送醫後醫院診斷有腦部缺氧及肺水腫，動用葉克膜全力搶救，最後仍不治。

微小病毒B19曾在2024年底於日本引起俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病大流行，因國人喜歡到日本旅遊，當時還讓衛福部疾管署主動在例行疫情記者會說明。

感染B19微小病毒的相關死亡案例，過去亦曾發生，2010年台中一名7歲劉小弟施打流感疫苗後死亡，家屬懷疑是疫苗引發過敏，後來解剖確認是感染B19微小病毒；2011年一名11個月大張姓女嬰也疑似接種流感疫苗猝死，解剖鑑定感染B19微小病毒，發生心肌細胞破壞、心臟肥大擴張，導致心因性休克死亡，皆與接種疫苗無關。

中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬指出，B19微小病毒傳染途徑為飛沫傳染，常見上呼吸道症狀，一般大約1、2週就會痊癒，症狀包括發燒、全身倦怠、頭痛、肌肉痠痛以及紅色的皮疹，特徵是臉頰上出現紅疹，再往軀幹、四肢擴散，如果病毒一直未退，可能引發急性死亡。

黃高彬表示，B19微小病毒是常見的病毒，以5歲到18歲年齡層最為常見，很少引發嚴重反應，不過值得注意的是B19微小病毒感染後不會產生保護力，可能會再感染，也就不一定會出現紅疹，而病毒累積可能引發重症，對於孕婦、慢性貧血及免疫功能不全等這3類人風險較高。

黃高彬表示，B19微小病毒好發季節不明顯，主要是春秋，民眾不用過於緊張，預防方法必須勤洗手、少去人潮擁擠場所、戴口罩等，與預防一般呼吸道感染相同。

