與藥師做朋友》蠶豆症病人可用阿斯匹靈aspirin與含水銀藥膏的燙傷藥膏？

文／龐琇綾

蠶豆症的正式醫學名稱是G6PD缺乏症（glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency）。G6PD的中文名稱是葡萄糖－六－磷酸鹽脫氫酶，是一種在人體內幫忙代謝葡萄糖的酵素。蠶豆症病人因為體內缺乏G6PD，所以在接觸到某些感染、藥物、或樟腦丸、或吃到蠶豆時可能引起溶血反應，這種溶血反應若未經治療可能導致死亡。

引起溶血的藥物包含阿斯匹靈、磺胺類藥物等，經研究發現，若結構含有與磺胺類成分類似的藥品，也會發生溶血反應，常見的燒燙傷藥膏即是磺胺類的成分，因此阿斯匹靈、silver sulfadiazine含水銀藥膏燙傷藥膏、磺胺類（sulfonamide）結構類似的藥物、磺胺類抗生素等，雖然藥膏都是局部使用，但在燒傷狀態下，皮膚的通透性會增加，可能會增加此類藥膏的全身吸收量，建議是避免使用。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

