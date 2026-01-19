健康網》重度遊戲玩家注意！每週逾10小時 釀肥胖、睡不好

研究指出，若每週遊戲時間超過10小時，恐引發不少健康風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多知道玩遊戲機時間過長對健康有影響，具體來說有哪些呢？《New York Post》報導，發表在《Nutrition》期刊的澳洲研究，探討玩電玩時間跟 飲食品質、體重（BMI）與睡眠質量之間的關係，特別強調玩太久可能對健康產生不利影響。

據報導，研究邀請317 名平均約 20 歲的澳洲大學生，依照3種每週遊戲時間分組：

低遊戲組：每週玩 0–5 小時。

中度組：每週玩 5–10 小時。

高強度組：每週玩超過 10 小時。

研究發現，隨著玩遊戲的時間拉長，飲食品質、體重、睡眠都受到明顯影響。

飲食品質下降：當每週遊戲時間超過10小時，研究發現飲食品質顯著變差。玩得越久，健康飲食（像是蔬果、均衡餐食）的機率越低，反而可能吃更多方便又高熱量的食物。

體重與BMI影響甚鉅：研究發現，玩電玩時間較長的組別平均 BMI 較高。低度組約 22.2；中度組約 22.8；高度組約 26.3（屬於超重、肥胖範圍）。研究指出這種體重增加可能與久坐、飲食差、缺乏運動有關。

睡眠品質變差：大部分參與者本來睡眠品質就不理想，但高強度玩家的睡眠問題更明顯。藍光、精神刺激和晚間遊戲可能延後入睡時間，影響休息深度。

研究和相關健康資料指出，會造成這些狀況，其實不難想像。可能因素有：

久坐與活動少：長時間玩遊戲代表坐著的時間變長，可能會讓身體燃燒的熱量減少。

餐點不規律或不健康：玩遊戲時常伴隨零食、含糖飲料等，且可能忽略正餐或吃得更快更不健康。

睡眠延後與藍光影響：電子屏幕特別是臨睡前使用會抑制褪黑激素，讓人 更晚入睡、睡不好。

生活節奏被打亂：過多遊戲時間可能壓縮運動、社交和休息時間，造成生活習慣失衡。

另外報導提到其他研究指出的狀況。過去研究指出，過度沉迷遊戲可能造成未來沉迷賭博，因為少數遊戲具有射倖性（即使沒有付出真正的貨幣）。同時，另一項研究發現，過多的電腦使用時間恐增加日後勃起功能障礙風險。

最後發表這篇研究的科廷大學人口健康學院教授馬力歐（Mario Siervo）強調，研究不證明「遊戲本身直接造成」所有問題，只是有明顯相關；同時他也提出建議的「安全遊戲時間」：每週 ≤10 小時的遊戲 與健康習慣差異不大；然若超過10小時則可能開始影響飲食品質、體重與肥胖風險、睡眠；總結，每週玩遊戲10小時內較佳。

