健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄校園爆腸病毒群聚 疾管署回應爭議案

2026/01/19 19:18

針對外界關注家長是否隱匿病情、是否涉及罰則，疾管署副署長林明誠表示，目前已請區管中心向地方了解。（資料照）

針對外界關注家長是否隱匿病情、是否涉及罰則，疾管署副署長林明誠表示，目前已請區管中心向地方了解。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕高雄一所國小近日爆發腸病毒校園群聚事件，起因疑為一名女童確診後仍到校考期末考，造成至少4個班級交叉感染。疾管署指出，高雄市對腸病毒通報與停課標準一向較為嚴謹，若家長明知孩童感染仍送至學校，導致疫情擴散，地方衛生局可依法裁罰。

高雄一對從事醫護工作的家長，日前被爆出隱匿女兒確診腸病毒的病情，仍照常讓女童返校參加期末考。由於校內採行社團活動與雙語跑班學習制度，學生跨班接觸頻繁，導致病毒迅速擴散，至少4個班級出現腸病毒群聚。

校方今發布公告指出，低年級某班級再新增2例確診，累計已達4例，經評估後決議該班於20日休業式停課，並於21日至23日改採線上上課。根據高雄市衛生局最新統計，該校目前已有14名學童就醫，被診斷為疑似腸病毒感染。

針對外界關注家長是否隱匿病情、是否涉及罰則，疾管署副署長林明誠受訪表示，目前已請區管中心向地方了解，但詳細行政調查仍由地方衛生局主責。他強調，高雄市無論在腸病毒流行期或非流行期，對校園群聚通報一向要求嚴格，通報數較多不代表疫情特別嚴重，而是防疫監測密度高。

林明誠指出，是否裁罰關鍵在於行政程序是否完備，包括是否為法定傳染病、是否曾接獲醫師或衛生單位的正式隔離或居家休息指示。若明知孩子感染傳染病，仍送至校園造成群聚，地方衛生局通常會依法開罰，但並不因家長是否為醫護身分而加重處分。

至於疫調部分，林明誠表示，中央原則上不直接介入個案調查，尊重地方政府處理，但區管中心會因媒體關注而了解地方掌握狀況，必要時提供行政與防疫建議。他也再次呼籲，孩童出現腸病毒症狀應在家休息，避免進出校園，以免擴大傳播風險。

