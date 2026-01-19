健康網》冬天常感冒？ 醫揭不是穿不夠 室內少做1事是關鍵

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，許多人抗寒會把門窗關得密不透風，忽略了病毒、細菌也很喜歡這種溫暖不通風的環境；情境照。（圖取自shuttestock）

〔健康頻道／綜合報導〕冷氣團來襲，許多人怕著涼，衣服越穿越多，待在室內足不出戶，不知為何還是一直感冒？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒解釋，許多人抗寒首先把門窗關得密不透風，其實病毒、細菌也很喜歡這種溫暖不通風的室內環境，建議不妨選擇中午或氣溫較高時，每天開窗通風2-3次、每次10-15分鐘，空氣替換更新，呼吸道才有保護力。

門窗緊閉不通風染病機率增

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，常有病患詢問：「醫師，我明明穿很多、門都不開，怎麼還是一直感冒？」問題不是出在沒保暖，而是把身體悶壞了。尤其很多人對抗寒冷的第一招，就是把門窗關得密不透風，但研究早已指出，在通風不良的室內，空氣中的病原體濃度會持續累積，呼吸道黏膜防禦力也會下降，人一多，疾病感染機率也倍增。

請繼續往下閱讀...

電暖氣開整夜病毒更活躍

此外，整夜使用電熱毯、電暖器，當身體長時間靠外部熱源保暖，人體的產熱與溫度調節系統會慢慢變懶。加上持續加熱會讓環境變乾，容易導致鼻腔乾、喉嚨痛、聲音沙啞，甚至流鼻血。科學研究也顯示，乾燥的空氣反而更利於呼吸道病毒存活與傳播。

保暖3方式增強防護力

黃軒強調，真正聰明保暖不是把自己裹成肉粽，而是應掌握以下3重點：

1.分層穿衣，勝過穿著一件厚到不能動的衣物；活動多就減，靜止久就加。避免流汗後著涼，才能在冬天少生病。

2. 冬天不動，免疫力易停擺。規律、適度活動可提升免疫細胞反應、降低上呼吸道感染機率、幫助身體適應低溫環境。

3.冬天適度開窗，有助定時換氣。可選擇中午或氣溫較高時，每天2-3次，每次10-15 分鐘，空氣更新，呼吸道才有抵禦力。

