健康 > 杏林動態

高雄腸病毒擴散校園 家長未吐實挨罰12萬

2026/01/19 21:07

高雄鼓山某國小因家長未即時通報孩子確診腸病毒，高市衛生局依違反傳染病防治法罰鍰12萬元；圖為情境照。（圖取自freepik）

高雄鼓山某國小因家長未即時通報孩子確診腸病毒，高市衛生局依違反傳染病防治法罰鍰12萬元；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕高雄鼓山某國小因家長未即時通報孩子感染腸病毒，造成校內15名學童診斷疑似腸病毒症狀。市府衛生局表示，指標個案家長於疫調時未吐實，今天依違反傳染病防治法罰鍰12萬元。

高雄市衛生局今天表示，高雄市鼓山區某國小腸病毒群聚事件，截至今天下午5時，共有5個班級、15名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養。

其中某班級因有新增發病學童，經與校方討論，決議該班級明天結業式不須到校，並於1月21至23日改採線上上課。

衛生局並指出，針對此事件指標個案家長於衛生局疫調時未吐實，涉規避、妨礙致疫情於校內擴散，今天對家長依違反傳染病防治法規定，加重裁處新台幣12萬元罰鍰。

