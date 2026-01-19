長壽之鄉再添據點！ 苗栗獅潭新店社區關懷據點揭牌

苗栗縣獅潭鄉新店社區照顧關懷據點揭牌成立，社區媽媽表演精彩太鼓迎賓。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉65歲人口佔總人口數32％，為長壽之鄉，鄉內新店社區照顧關懷據點今（19）日揭牌成立，為全縣第232個據點，青溪婦女協會帶來精彩的太鼓表演迎賓，據點志工們也準備湯圓與到場貴賓分享。縣長鍾東錦致贈15萬元社區關懷據點開辦費，並鼓勵社區老年人都踴躍到關懷據點，大家相互學習、關懷彼此，讓老年生活過得更健康、充實。

苗栗縣政府社會處指出，截至去年12月底為止，全縣65歲以上老年人口有10萬7476人，佔全縣總人口數的20.23％，已邁入高齡化社會。縣府為讓長輩在熟悉的社區能安心生活，實現在地安老的願景，全力推動設置「社區照顧關懷據點」，今天在獅潭新店社區照顧關懷據點揭牌，為全縣第232個據點，也是獅潭鄉第5個社區照顧關懷據點，全縣據點布建率已達84％。

目前獅潭鄉總人口數3943人，65歲以上的長輩有1264人，佔獅潭鄉總人口數32％，新店社區關懷據點每週一、三上午8點至12點開放，提供電話問安、健康促進活動、餐飲服務等3項服務。

鍾東錦指出，獅潭是苗栗的長壽之鄉，目前65歲以上的長輩佔全鄉1/3，因此社區照顧關懷據點相當重要，他除鼓勵社區老年人都踴躍到關懷據點，也請社會處及公所協助增加據點志工和資源，讓長輩們活到老、學到老，也要快樂地慢慢變老。

