健康網》褪黑激素別濫用！醫：長期使用恐傷「心」

〔健康頻道／綜合報導〕近年與睡眠相關的健康產品變得相當多，其中「褪黑激素」成為新寵兒，甚至搭長途飛機的人也希望能吃一點來幫助睡眠，調整時差。然褪黑激素可不是隨處可見的東西，食藥署提醒，根據藥事法規定，褪黑激素產品屬藥品列管，擅自販售未經核准之藥品，屬違法行為。民眾切勿購買來路不明的藥品自行使用，因療效及安全性並未經過確認，可能對健康產生危害。

消化內科主治醫師朱家聲在臉書粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」談到，AHA（美國心臟協會）最近發布一份新研究，提醒大家：褪黑激素不是想像中「吃了就安全」的保健品。

研究追蹤 13 萬多位有慢性失眠的成年人，觀察他們使用褪黑激素一年以上的狀況。結果發現：長期使用者的心衰竭發生率是 4.6%，沒使用的人是 2.7%，風險幾乎高了快一倍。朱家聲提醒，這份研究目前還沒經過完整的同行評審，也沒有證明「褪黑激素會直接造成心衰竭」，只能說兩者「有關聯」。

在台灣許多受失眠困惱的人常會用各種方式拿到褪黑激素使用，很多人覺得「天然又安全」。這份研究提醒我們：如果你是長期、每天吃來治失眠，那要更小心。

朱家聲強調，不要把褪黑激素當成萬靈丹，真正改善睡眠還是從生活習慣開始。短期使用 OK，但不要一吃吃一年、兩年。如果睡眠問題持續很久，一定要就醫，可能是焦慮、壓力、睡眠呼吸中止症或其他問題；心臟病或高風險族群更要注意，避免自行長期補充。

最後朱家聲提醒，「褪黑激素不是毒，但也不是完全無害。想睡好，最重要的還是：規律作息、睡前放鬆、少滑手機、少咖啡因。」

