台南12家醫院、518家診所加入「大家醫計畫」 透過手機健康管理

台南12家醫院、518家診所加入「大家醫計畫」，民眾可以透過手機APP精準掌握自身疾病資訊與轉診資訊；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者王姝琇／台南報導〕配合中央推動「大家醫計畫」，台南12家醫院及518家診所加入社區醫療行列，台南市長黃偉哲今聽取衛生局專案報告，指示加強宣傳並輔導民眾加入，透過手機APP做健康管理，精準掌握自身疾病資訊與轉診資訊。

黃偉哲表示，「大家醫計畫」以病患為核心，由基層診所與合作醫院共同提供照護服務。無論是慢性病患者、幼童或是需要經常往返大醫院的民眾，就近在家附近的家醫計畫診所，即可獲得相關診療與用藥服務，減少往返大醫院的時間與負擔。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，該計畫鼓勵民眾下載健康存摺APP，能同步查看就醫、用藥與健檢等資訊，不必再向醫院調閱紙本紀錄；要求衛生局持續輔導病患與家屬加入，運用數位化方式掌握個人疾病風險、追蹤健康變化，並了解轉診流程，提升照護效率。

衛生局專案報告指出，「大家醫計畫」由基層診所與合作醫院共同組成社區醫療群，或由地區醫院作為核心組隊，以群體力量提供第一線醫療服務，目前台南共有12家醫院、49個社區醫療群、518家診所加入。

「大家醫計畫」優先照護對象包括三高患者、多重慢性病長者、糖尿病患者、初期慢性腎臟病者、3至5歲兒童及就醫頻率較高的民眾。計畫提供整合性的第一線服務，包括 24 小時緊急醫療諮詢、急重症轉診協助、預防保健與個人化健康照護等，民眾可透過「台南市政府健康共照雲」了解更多大家醫計畫與健康存摺的相關服務，取得資訊更加便利。

台南12家醫院、518家診所加入「大家醫計畫」，衛生局也將透過健康共照雲平台推動推動整合照護。（台南市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法