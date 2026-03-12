自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

3血管全阻塞、5次電擊救命 花店老闆8度鬼門關奇蹟生還

2026/03/12 17:38

江先生（中）與妻子感謝台中榮總心血管中心內外科合作救命。左起為李文領、吳詠斯、劉濟興醫師。（記者蔡淑媛攝）

江先生（中）與妻子感謝台中榮總心血管中心內外科合作救命。左起為李文領、吳詠斯、劉濟興醫師。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕彰化一名60歲花店老闆江先生今年1月兩度心肌梗塞休克，二度手術時還發生罕見「血栓移位」，3條冠狀動脈完全阻塞，導致第3次極重度心因性休克，緊急CPR、吸出血栓、裝置葉克膜，並進行2條冠狀動脈繞道手術，術後又5次電擊救命，一個月內走過8次鬼門關，終於在醫療團隊努力下逐漸康復，今天回醫院感謝醫師，不久就能重回花店工作。

台中榮總心血管中心主任李文領表示，許多民眾誤以為心臟梗塞放置支架後就痊癒了，其實支架只是撐開血管、維持血流，動脈硬化體質並未改變，血管阻塞可能再發生或惡化，提醒民眾，胸悶、胸痛、冒冷汗、上腹悶痛或突然喘不過氣，都可能是心肌梗塞警訊，不可輕忽。

台中榮總心血管中心主任李文領表示，江先生進行心導管手術時發生血栓位移，再次心肌梗塞，瞬間休克，團隊搶救成功。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總心血管中心主任李文領表示，江先生進行心導管手術時發生血栓位移，再次心肌梗塞，瞬間休克，團隊搶救成功。（記者蔡淑媛攝）

江先生先1月發生急性心肌梗塞，出現胸痛、盜汗，就診部立彰化醫院確診，右冠狀動脈慢性全閉塞、左前降支急性阻塞，且症狀急速惡化，造成心衰竭、休克，緊急插管、心導管手術打通左前降支，住院11天才出院，不料出院當晚發生2次心肌梗塞送醫，再度休克插管急救治療，仍嚴重心衰竭，性命垂危。

江先生轉送到台中榮總，立刻進行心導管手術，左前降支在做氣球擴張術，竟發生機率不到1%的血栓移位，血栓竟漂到左迴旋支造成栓塞，患者等於3條冠狀動脈全塞住了，瞬間休克、嚴重心律不整、失去脈搏，緊急CPR救命，並趕緊抽出血栓，才恢復血流，但仍有兩條主要冠動脈全阻塞，且心臟功能極差，如果再做心導管手術，可能再發生血栓阻塞，因此放置葉克膜保命。

台中榮總心血管中心主任李文領表示，為江先生進行左前降支氣球擴張術，竟發生血栓移位，漂到左迴旋支造成栓塞，等於3條冠狀動脈全塞住了，發生非常罕見，死亡率極高。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總心血管中心主任李文領表示，為江先生進行左前降支氣球擴張術，竟發生血栓移位，漂到左迴旋支造成栓塞，等於3條冠狀動脈全塞住了，發生非常罕見，死亡率極高。（記者蔡淑媛攝）

中榮心臟外科評估後當機立斷接棒搶救，當晚心臟外科醫師吳詠斯、劉濟興執行雙重冠狀動脈繞道手術，由於江先生血管狹窄長、鈣化多，加上裝置葉克膜，手術風險高，仍成功重建右冠狀動脈及左前降支血管路徑，恢復心肌血流灌注，挺過最危險的心肌衰竭。

但是江先生的心臟因嚴重梗塞已受損嚴重，術後出現致命性心律不整、左心室血栓，陸續歷經5次電擊救命，在投藥控制，以及裝置心臟去顫器，終於康復，在農曆年前走出醫院回家。

過年前彰化醫院另名75歲洪先生在慢性冠心症接受心導管介入手術時出現少見的右冠狀動脈急性閉塞，引發心因性休克，心跳過慢，呼吸衰竭插管急救，後續轉院到台中榮總，在心導管團隊以高難度技術，逆向導絲合併正向鑽入型微導管，成功打通嚴重鈣化且長段閉塞，讓洪先生術後5天就出院。

台中榮總急重症區域聯防，與彰化醫院等11家醫院建立快速轉診與即時會診機制，針對心肌梗塞、心因性休克、複雜冠狀動脈病變等高風險個案，可於到院後迅速完成評估、決策與及時介入治療，江先生今天特地感謝彰化醫院院長賴仲亮與中榮心血管團隊救命。

台中榮總心血管中心主任李文領說明，江先生在心導管術中發生移行性血栓，心臟一度失去脈搏，緊急吸出血栓恢復血流後（見圖），由心臟外科接手做繞道手術。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總心血管中心主任李文領說明，江先生在心導管術中發生移行性血栓，心臟一度失去脈搏，緊急吸出血栓恢復血流後（見圖），由心臟外科接手做繞道手術。（記者蔡淑媛攝）

中榮與部立彰化醫院建構完整區域轉診聯防機制，成功挽救心臟重症病人江先生（右4）生命。（記者蔡淑媛攝）

中榮與部立彰化醫院建構完整區域轉診聯防機制，成功挽救心臟重症病人江先生（右4）生命。（記者蔡淑媛攝）

