健康網》膝蓋退化難逆轉？ 醫揭4元凶：很多人忽略這關鍵

科博特診所院長劉博仁指出，膝關節會提早退化，常與負荷過重等原因有關，居家可做簡單2招鍛鍊股四頭肌，守護膝關節；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，走久、爬樓梯膝蓋痠痛或發熱，可能是因年紀大，或是骨骼退化無法逆轉。然而，科博特診所院長劉博仁指出，膝關節之所以會提早退化，其實未必與老化有關。除了負荷過重、舊傷未癒、缺乏運動之外，守護膝蓋的股四頭肌缺乏訓練，導致肌肉萎縮，關節保護力降低，可能才是最關鍵的原因。並建議，日常透過居家運動強化，有助延緩退化速度。

膝關節退化4成因一次看

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，出現膝關節退化，通常不是一、兩天所造成，通常與以下4個因素有關：

●長期過度負荷：體重過重或工作需要長期負重，讓關節軟骨像磨損的輪胎。

●舊傷未癒：年輕時的韌帶損傷或骨折，會改變膝蓋的受力結構。

●缺乏運動：軟骨需要透過受壓與放鬆來交換關節液獲取營養，不運動反而會讓軟骨提早乾枯。

●肌肉萎縮：這是最關鍵的一點，當保護關節的肌肉變弱，所有衝擊力都會由關節「肉搏」硬扛。

膝蓋的天然避震器3作用

此外，劉博仁提及，想要守護膝蓋，必須練好「天然避震器」股四頭肌（大腿前側肌肉），因為它能發揮以下作用，包括：1.減震與緩衝：強壯的大腿能吸收走路、下坡時60%- 80%的衝擊力。2.軌道修正：它能確保膝蓋骨（髕骨）在正確的軌道上滑動，減少摩擦產生的疼痛。3.穩定關節：肌肉有力，關節就不會晃動，能有效緩解韌帶的壓力。

2招訓練股四頭肌輕鬆做

劉博仁進一步分享，想要訓練股四頭肌不需要昂貴器材，只要每天花10分鐘做2個簡單運動，就能幫膝蓋買保險：

1.坐姿抬腿（基礎版）：坐在椅子上，將一條腿慢慢伸直，腳尖朝上勾。維持10 秒後緩慢放下，每邊做15次，可精準訓練股四頭肌。

2.靠牆靜蹲（進階版）：背部貼牆，雙腳往前跨出一步，慢慢往下滑蹲。感覺大腿痠痠的才正確，姿勢維持30秒，重複3次。

劉博仁強調，膝蓋退化雖然是自然現象，但我們可以決定它退化的速度。與其等痛了才吃止痛藥或打玻尿酸，不如現在開始鍛鍊大腿；只要肌肉強一分，膝蓋壓力就少十分；訓練肌肉，也就是保護骨頭。

