健康網》吃肉促發炎風險？關鍵在煮法 營養師揭發炎風險排行榜

專家表示，民眾常吃焦黑烤肉，小心恐讓身體慢性發炎上身，不利代謝與心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾愛吃烤肉，認為肉是蛋白質的來源，不妨多吃。然而，營養師陳珮淳指出，營養關鍵在於如何烹調，過高溫烹調、油炸或烤到焦黑的肉，容易產生氧化油脂、反式脂肪、糖化終產物及多環芳香烴，一旦長期攝取可能增加慢性發炎，反而不利代謝，甚至影響心血管健康。

陳珮淳表示，發炎風險排行從風險最高依予排列會是：炭烤（焦黑）、油炸、高溫乾煎、滷/燉/水煮。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，同樣一塊肉，如果烹調方式不同，對身體的影響也會差很多。她分析常見烹調方式的優勢與劣勢：

●油炸vs滷煮

油炸如炸雞、鹽酥雞或炸排骨，在高溫油炸時容易產生氧化油脂與反式脂肪，並增加糖化終產物，長期吃易提高身體代謝負擔，讓脂肪更容易堆積，讓身體處於慢性低度發炎。

滷煮或燉肉屬於水煮型烹調，溫度較溫和，蛋白質保留完整，油脂氧化少，但需注意鈉含量，不建議喝完滷汁。

●炭烤vs煎

炭烤若烤到焦黑，容易產生雜環胺與多環芳香烴，增加氧化壓力、刺激發炎反應與增加身體代謝負擔。

相比之下，煎牛排、煎豬排其實問題不大。煎肉只要控制火候，如果只是表面金黃通常沒問題。如果焦黑或燒焦，就可能產生糖化終產物，這些物質會增加氧化壓力與發炎反應，最好避免。

民眾吃肉時如何兼顧不易發炎的小技巧呢？陳珮淳總結出3個吃肉不容易發炎的小技巧：1.避免烤到焦黑，將焦黑部分切除。2.降低烹調溫度，選擇清燉、水煮或蒸煮，減少高溫產物。3.吃肉時多搭配抗氧化食物，如蔬菜、水果、堅果，特別是富含維生素C的橘子、奇異果、草莓、花椰菜、甜椒，幫助降低自由基傷害與慢性發炎風險。

