美科學家逆轉豬腎排斥反應 有助提高器官移植成功率

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕將基因編輯過的豬腎移植到人體內，被譽為1項開創性手術。但科學家一直試圖弄清楚為何向人移植動物器官不久後就會產生排斥反應，近日他們可能找到了答案。

根據《ABC News》報導，2項發表於自然期刊上的研究，發現或許能解釋為何動物器官會被排斥的免疫反應。在第一項研究中，美國紐約大學朗格尼醫學中心的研究團隊，檢視將基因工程改造的豬腎移植到1名腦死但心臟在跳動並在重症監護病房（ICU）依賴呼吸器的病人的情況。患者家屬已將他的身體捐獻給科學研究。

在手術後的2個多月裡，研究團隊對患者進行了活檢，並採集了血液、組織和體液樣本。研究主要作者、紐約大學朗格尼移植研究所所長蒙哥馬利（Robert Montgomery）博士表示，這種做法在靈長類或活體患者身上是「不可能」進行的。

研究團隊發現，豬器官被排斥是由於特定抗體和T細胞的免疫系統反應所致。移植失敗後，團隊使用美國食品藥物管理局（FDA）批准的藥物組合成功逆轉排斥反應，且未見有永久性損害或腎功能下降的跡象。

蒙哥馬利表示，此研究將大大提高器官移植成功率。他相信隨著技術的進步，未來幾年內基因編輯的豬器官將成為人類器官的替代品。

在第二項研究中，蒙哥馬利及其團隊更詳細研究人體對豬腎的免疫反應。透過測量血液中生物標記的水平，團隊能夠在排斥反應於人體組織中顯現之前最多5天就發現它。蒙哥馬利表示，此結果有助於移植團隊更早預測潛在的排斥反應，並迅速診斷，以便進行後續治療。

