健康網》三餐都吃更長壽 研究揭早餐最關鍵：心血管死亡風險降29％

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，跳餐並不會讓人更瘦、更健康。研究指出，每天規律吃早餐的人，心血管死亡風險降低約29%；示意圖。（圖取自freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了減重或健康，經常選擇少吃一餐。不過，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，跳餐並不會讓人更瘦、更健康。國外研究指出，每天規律吃早餐的人，心血管死亡風險會比跳過早餐的人低了約29%，規律吃午餐與晚餐，整體死亡風險也分別降低11%、14%，顯示好好吃飯有助維護身體健康。

蕭捷健於臉書粉專發文指出，1項發表在《美國營養與飲食學會期刊》、追蹤2萬多人的研究，分析了三餐與健康的關聯。結果發現，好好吃早餐的人，心血管死亡風險比跳過早餐者降低約29%；規律吃午餐者整體死亡風險低了約11%；規律吃晚餐者整體死亡風險則降低約14%。在三餐之中，「好好吃早餐」的保護效果最為明顯。

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跳餐導致深夜更飢餓

蕭捷健表示，這項研究推翻了少吃一餐能讓人更瘦、更健康的直覺。他指出，跳過晚餐不吃，雖能省下一餐的熱量，但晚上10點可能就會覺得餓，而且更想吃泡麵、洋芋片等食物。原因在於身體會分泌「飢餓素」荷爾蒙，不只讓人感到飢餓，還會更想吃高油、高糖的東西。此外，連續數月有一餐沒一餐，身體會以為遇到饑荒，而把基礎代謝調低，導致吃得更少，身體熱量也燃燒得更少，最後卡在吃什麼都胖、不吃又累的鬼打牆狀況。

三餐必吃3大營養食物

蕭捷健強調，身體喜歡的是可以預測的飲食節奏，所以重點從來不是「少吃一餐」，而是每一餐都吃好、吃對。他建議，每餐至少要讓身體攝取以下3樣食物，包括：1.足夠蛋白質，如一個手掌大的肉、魚、蛋或豆腐；2.優質脂肪，如橄欖油、酪梨、堅果、深海魚等；3.優質碳水，如地瓜、糙米、南瓜等原型澱粉，不是白麵糖。

蕭捷健並提醒，若正在執行168斷食，不代表不用規律吃三餐。建議可在8到10小時的窗口裡，好好吃完三餐，例如：早上8點、中午12點、傍晚6點，縮短進食時間沒問題，但不是「整個跳掉一餐」。

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