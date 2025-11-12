健康網》雙11檔期瞎搶 別選對身體負擔食物

國健署表示，雙11購節搶好康，也要掌握避免高糖高油食品囤積、選購新鮮好保存食材、理性消費等3大原則，才能買得優惠又健康；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雙11購物檔期到來，折扣多到讓人買不停，許多人也忙著瘋搶。對此，國民健康署提醒，在搶好康的同時，別忘了也要幫自己加購一份健康。建議掌握避免高糖高油食品囤積、選購新鮮與好保存的食材、理性消費，買對比買多更重要等3大購物原則，讓你搶到優惠也買得健康。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文指出，雙11購物節應從挑對食物開始，並建議掌握以下3招，讓優惠不只是省錢，更能守護身體健康：

請繼續往下閱讀...

●避免高糖高油食品囤積：零食、飲料是不少民眾很喜歡趁優惠期間選購的品項，但大部分糖分與脂肪含量都偏高，長期攝取容易造成身體負擔。

因此，建議採購食品時應以無糖取代含糖、天然取代加工。舉例來說，想要來點零食、飲料沒問題，可以選擇無糖氣泡水或無糖飲，替代常見的含糖飲料。選購零食時，則可參考包裝上的成分與營養標示，選擇低糖或無糖、少添加物的品項更健康。

●選購新鮮、好保存的食材：搶購零食飲料等食品外，別忘了逛逛生鮮蔬果區，利用折扣購買新鮮蔬果。如果碰到買一送一優惠，可以選購耐放的食材，避免浪費食材。如瓜類、柑橘類水果便很適合，或是適量選購地瓜、山藥這類全穀雜糧，也可以取代白飯。

●理性消費，買對比買多更重要：選購前，建議應先檢視家中存量與實際需求，避免因促銷心理導致過度浪費。

國健署強調，建立購物清單、鎖定健康品項，不僅能節省預算，也能讓飲食與生活品質同步升級，讓一年一度的雙11買得聰明、優惠又健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法