健康網》毒蛋多少下肚有風險 醫：日食別超過7顆

〔健康頻道／綜合報導〕毒蛋要吞幾顆，身體會出狀況？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，用科學理性看待，每日食用3顆超標蛋，持續6個月，可能產生慢性神經或肝腎影響。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文分享，最近最熱門話題─芬普尼雞蛋。食藥署也表示，如果以這次雞蛋殘留值30ppb計算，那麼每天吃7至8顆，也恐慢性中毒，24小時內吃100顆雞蛋，恐急性中毒。

不過，黃軒不想引起恐慌，他表示，不要忘了人體會代謝，雞蛋的殘留量非常低（≤ 0.005 mg/kg），人體會透過消化、代謝等機制把它排除或降解，這些不會有明顯不適或症狀。

若是殘留量極高、而你又連續吃很多顆（0.01-0.05 mg/kg），一陣子之後，你才可能會出現輕微不適：胃部不舒服、頭暈、噁心。

黃軒說，偶爾吃幾顆真的沒事，這樣的濃度「單次吃」不太可能急性中毒的。

