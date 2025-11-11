自由電子報
距醫院35公里！福山村民大出血 巡迴醫療醫師山中急救援

2025/11/11 11:47

新北市烏來偏鄉福山村民大量失血，幸遇巡迴醫療醫師協助搶救，再轉送新店耕莘醫院。（新店耕莘醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕天主教耕莘醫院烏來偏鄉醫療團隊（IDS）昨（10）日前往烏來區大羅蘭地區進行例行巡迴醫療服務時，臨時接獲通報：一名福山村民不慎遭玻璃割傷，傷口深入手肘動脈出血不止，由於事發地點偏遠、救護車尚需時間上山，現場醫療人員立即就地施以加壓止血與緊急處置，成功控制出血並穩定傷患狀況，待救護車抵達後順利轉送35公里外、車程1個多小時的新店耕莘醫院，經外科手術後，幸無生命危險。

耕莘醫院家庭醫學科醫師伍啟邦表示，現場由醫療團隊護理師協助執行止血包紮作業，並由隨行醫師評估病情與回報消防單位，當時氣溫低、環境受限，仍能在有限的醫療器材下維持傷患生命徵象，展現團隊臨危不亂的專業應變能力。

伍啟邦指出，動脈是人體主要輸送血液的管道，一旦受損出血量極大，可能在短短數分鐘內導致休克甚至死亡，偏遠地區若缺乏即時醫療協助，死亡風險極高，因此「第一時間的止血與壓迫」是救命關鍵，此次能在現場即刻控制出血，充分展現醫療團隊的臨場判斷與急救經驗。

同行的實習醫學生指出，這次上山見習成為一場「震撼教育」，親眼見證偏鄉醫療資源不足時，醫護人員如何憑經驗與臨場判斷守護生命。

天主教耕莘醫院自2000年起承接「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，迄今已深耕偏鄉醫療服務長達25年，持續於烏來、福山、信賢等地區提供定期巡診、慢性病管理、長者關懷及急症轉診等服務。即使山路遙遠、氣候多變，醫療團隊始終秉持「病人在哪裡，醫療就到哪裡」的使命精神，讓山裡的居民，即使遠離城市，也能被醫療守護。

新北市烏來偏鄉福山村民大量失血，幸遇巡迴醫療醫師搶救生命。（新店耕莘醫院提供）

