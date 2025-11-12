自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》入冬手腳冰冷別不在意 中醫揭暖身3招

2025/11/12 07:24

「三九貼」透過熱性中藥的敷貼，提升身體機能。（資料照）

「三九貼」透過熱性中藥的敷貼，提升身體機能。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕立冬後，天氣漸涼了，老生常談的養精蓄銳、收斂神氣，建功馬光中醫診所中醫師許哲維指出，若這個時候違背原則，會容易讓腎氣、陽氣虧損，所以這時候門診就會開始有許多腰酸、關節酸痛的患者。

他舉例一位阿姨在天氣轉涼之後，腰痠感與日俱增，常常感覺手腳冰冷，就算穿了許多保暖衣物依然覺得冷。每回有人碰觸到她的手，總是直覺：「怎麼那麼冷？」許哲維表示，這是腎陽虛，用桂附地黃丸加減搭配三九貼調補腎陽，約兩個月後腰酸情形改善，怕冷的情況也有所好轉。

許哲維進一步說明，因為天氣轉為寒冷，陽氣轉弱，身體常常會出現手腳冰冷、畏寒等情況，常喝冷飲、冰品，口味重的患者這些症狀會更為明顯，其他症狀包括夜尿增多、性功能減退、痛經、疲勞等。

入冬以後，許哲維推薦一茶飲─黑豆杜仲紅棗茶，以及兩個穴道按壓、三九貼，讓大家一起養腎讓身子暖起來。

●黑豆杜仲紅棗茶：

材料：水600ml、黑豆30克、杜仲15克、桂圓6-8顆、紅棗3-5顆、老薑1-3片。

作法：
1.黑豆以中小火炒至微香微黃。
2.將清水600ml與黑豆、杜仲、桂圓、紅棗一起放入鍋中。
3.以大火煮沸後，放入老薑片（依口味選擇1-3片），再用小火慢滾20分鐘。
4.將藥材過濾後即可飲用。

建功馬光中醫診所中醫師許哲維提供一個養身茶飲、兩個穴道按壓、三九貼，讓大家一起養腎讓身子暖起來。（馬光中醫診所提供）

建功馬光中醫診所中醫師許哲維提供一個養身茶飲、兩個穴道按壓、三九貼，讓大家一起養腎讓身子暖起來。（馬光中醫診所提供）

●穴道按壓：

推薦可以用薑的精油點一滴於指腹按壓關元、太溪穴，每天3-5分鐘，關節舒服，身子暖。

1.關元穴位在肚臍往下4隻手指，可以補腎氣腎陽、下半身通暢，針對腰腿活動度差、怕冷的患者，用精油按壓此穴可以讓活動度變好、身子暖。

2.太溪穴在雙腳內踝與跟腱中間，它也是補腎很重要的穴道，因為冬天常常伴隨著關節發炎的復發，太溪穴可以降低發炎，我在診間也常常針此穴來協助患者。

●三九貼：

三九貼，是中醫的一種外治法，取「冬病冬防」之意。名中三九是指冬至後3個9天，傳統上這是最冷的時節，會透過溫熱性的藥材像是如白芥子、細辛等，磨粉製丸，敷貼於特定穴位像是肺俞、風門、內關等，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。很多關節遇冷會酸痛、過敏性鼻炎、手腳冰冷的患者，這些不適感往往能在敷貼之後獲得改善。

