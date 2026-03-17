健康網》林依晨抗病心路歷程公開！ 醫揭「這些習慣」恐釀內分泌失調

金鐘影后林依晨回憶16年前因腦下垂體囊腫，後來緊急接受腦手術。馬偕醫院指出，這類囊腫大都是良性且可以微創手術切除。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕金鐘影后林依晨自曝自2002年出道後，因長期熬夜拍戲與高壓工作，2009年被診斷出腦下垂體囊腫，後來緊急接受腦手術。馬偕醫院指出，大多數的腦下垂體腫瘤是從腦下垂體的前葉長出來的，絕大多數的腦下垂體腫瘤都是良性的，惡性腫瘤的機率較低。

林依晨當年在全身檢查時發現腦下垂體長了一個約2公分大的囊腫。她曾指出，與長期高壓工作（曾連續 6 天不睡覺拍戲）、熬夜過勞以及過去為了消水腫而採取的極端節食減肥（如只吃水煮菜、催吐）有關，導致內分泌嚴重失調，隨即以內視鏡微創手術，由鼻腔進入摘除囊腫。

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根據馬偕醫院衛教資料指出，腦下垂體腫瘤的症狀，依照腫瘤大小區分，<1公分是小腺瘤、≥1公分是大腺瘤。再來依照腫瘤是否分泌荷爾蒙而分為功能性腫瘤及非功能性腫瘤。因為腦下垂體是人體的「內分泌中樞」，而且又位於視神經交叉下方，所以常見的症狀有以下幾種：

●內分泌功能症狀：最常見的荷爾蒙分泌過多的功能性腦下垂體腫瘤，有泌乳激素瘤、生長激素瘤、促腎上腺皮質激素瘤、促甲狀腺激素瘤等。

正常的腦下垂體組織，受到腦下垂體腫瘤的壓迫，造成腦下垂體組織功能低下，產生荷爾蒙分泌不足之情形。

●壓迫症狀：腫瘤過大，產生周邊正常組織的壓迫。常見於過大的腦下垂體腫瘤，壓迫視神經或視交叉，產生視力、視野的症狀，典型的病人可能會有雙眼靠外側（耳側）的視野缺損，感覺上很像在隧道裡面一樣。

●腦下垂體腫瘤中風：因腫瘤生長與血管生長出現了些問題，導致腫瘤內部出血或是梗塞（缺血）的狀況，因腦下垂體腫瘤中風後壓力會上升，造成周圍正常組織更嚴重的壓迫，這類病人需要緊急處置。

林依晨也回憶，當年由於腫瘤位置特殊，醫師採取從鼻腔進入的內視鏡手術；馬偕醫院指出，依部位及情況，大部分非必要，不然不會採取開顱手術，而是以顯微鏡經蝶竇移除腦下垂體腫瘤或者經鼻內視鏡手術移除腦下垂體腫瘤。後者隨著手術器械與內視鏡系統的進步，「經鼻內視鏡手術移除腦下垂體腫瘤」是目前世界上共通的趨勢，除了有不需剃頭髮、不需開顱手術的優點之外，更有良好的視野與操作空間，是治療的首選。

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