自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

金門醫院：對誤打疫苗事件致歉 承諾以高標準檢討、改進

2025/11/08 16:16

金門醫院針對誤打疫苗事件公開致歉，承諾以高標準檢討、改進。（記者吳正庭攝）

金門醫院針對誤打疫苗事件公開致歉，承諾以高標準檢討、改進。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕衛生福利部金門醫院失察，將原本應於一歲半為幼童施打的A型肝炎疫苗，「提前」打在1歲1個月大的幼童身上，引發家屬及社會質疑。金門醫院今（8）日表示，經向衛生福利部疾病管制署通報，幼童接種的A肝疫苗為有效劑次，無安全疑慮，後續不需補打；但應補接種流感疫苗。

金門醫院表示，事發後，第1時間先向家屬說明並表達歉意，同時通報縣衛生局、衛生福利部疾病管制署，將啟動醫療疏失調查程序，並記錄家屬意見作為改進重要依據。

金門醫院表示，7日預防接種的護理師於門診結束後結算疫苗，發現疫苗品項有誤，再經核對，確認1名黃姓幼童誤接種A肝疫苗；護理師依程序通報，院方同步回報衛生局及疾管署，經確認該劑A肝疫苗無安全疑慮，不需補打。

晚間6點，兒科醫師致電黃姓幼童家長，說明事件經過與疫苗安全，並表達歉意。醫師說明，A型肝炎疫苗1歲後就可施打，所以接種無安全疑慮，並提供補種流感疫苗。

金門醫院表示，後續階段，除由兒科專科醫師持續與家屬溝通，醫院社工室也主動關懷，由副院長陳義榮率醫療團隊前往黃童家致意，並隨時爭取幫幼童補施打流感疫苗。

金門醫院表示，有關內部檢討與改善，會啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節，全面加強醫療人員臨床教育訓練，強化疫苗接種標準作業流程與安全指引，並「記錄家屬意見作為制度改進的重要依據」。

金門醫院表示，對於此次疏失造成家長與幼童不便與擔憂，深感歉意，並承諾以高標準檢討與改進，確保醫療品質與病人安全。

相關新聞請見

離譜！寶寶欲接種流感竟打A肝疫苗 金門醫院：徹底檢討

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中