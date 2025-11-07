自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》妙齡女講話帶哭腔 醫：身體記住恐懼

2025/11/07 21:15

1名38歲女子與人對話時，聲音常莫名顫抖，甚至帶哭腔，經就醫診治發現是自律神經失調導致；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

1名38歲女子與人對話時，聲音常莫名顫抖，甚至帶哭腔，經就醫診治發現是自律神經失調導致；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕「只要一開口說話，我的聲音就像要哭出來。」38歲王小姐近1年來飽受困擾，與人對話時聲音常莫名顫抖，甚至帶哭腔。起初以為是喉嚨出問題，先後就診多家耳鼻喉科，檢查結果卻全都正常，直到轉至身心醫學科才找出真正原因，不是喉嚨壞了，而是身體「記住了恐懼」。

被口水嗆到成創傷　說話變成「危險場景」

新竹身心醫學診所院長周伯翰指出，王小姐罹患的是「心因性構音障礙（Psychogenic Dysphonia）」。這類患者雖然喉嚨構造、聲帶與神經傳導皆正常，但因心理創傷或壓力，使聲音異常出現哭腔、沙啞、甚至發不出聲。

王小姐1年前講話時意外被口水嗆到，當下產生強烈的羞愧與失控感。之後每當開口說話，大腦便誤以為「說話＝危險」，自動進入警戒模式，導致喉頭肌肉過度收縮、聲帶痙攣，形成哭腔與發聲困難。

自律神經失衡　焦慮完美主義者高風險

周伯翰說，王小姐經自律神經檢查發現，交感神經活動明顯過度，代表身體長期處於「緊繃模式」。這類患者常見人格特質為完美主義、焦慮傾向、社交壓力大、害怕丟臉等，常因一場突發事件或尷尬經驗，引發「再體驗性反應」，即使多年後身體仍會重現當下的緊張與害怕。

他提醒，這類創傷性身心症往往沒有器質性異常，容易被誤解成「想太多」，導致患者長期受苦、社交退縮，甚至引發憂鬱。

藥物合併心理治療　4至8週可望改善

治療上，醫師會先以血清素回收抑制劑（SSRI）及輕度鎮定劑協助穩定情緒，並配合認知行為治療、生理回饋治療或動眼減敏治療（EMDR），幫助大腦重新學會「說話是安全的」。

王小姐接受輕度抗焦慮藥物與短期認知行為治療2週後，症狀明顯改善，聲音恢復自然、哭腔消失，再也不必「苦難言」。

周伯翰提醒，若說話時出現聲音顫抖、喉嚨緊縮或無法發聲，但檢查卻無異常，應懷疑身心因素作祟。早期求助身心科，透過藥物與心理治療介入，4至8週多可明顯改善。

