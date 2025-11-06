鶯歌沒眼科 學童就醫等1月！侯友宜：恩主公醫院11月衛生所設門診

新北市長侯友宜今（6）日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市鶯歌區缺乏眼科診所，市議員蘇泓欽今（6）日在市政總質詢中指出，當地民眾看眼科需要跨區到三峽區，或跑到桃園市看醫生，學童9月開學健檢後在外面掛號，竟是連10月都排不上，非常不便，爭取市府協助建置。市長侯友宜說，市府與恩主公醫院合作，規劃11月在鶯歌衛生所開設門診服務。

衛生局說，目前鶯歌衛生所與恩主公醫院合作方式規劃為一個月一次門診，初期採預約方式，視服務量情況再評估是否增設；預計11月11日開放預約，會採網路預約及電話預約，首次開診日期11為25日下午診，由醫師劉育舒看診。

請繼續往下閱讀...

蘇泓欽指出，去（2024）年鶯歌唯一眼科診所歇業，鶯歌民眾看眼科不便，最近的就診去處是三峽區的恩主公醫院，學童開學後要去診所看眼科，掛號一個月還排不上去，長者慢性病也要檢查眼睛，眼科醫療資源缺乏讓民眾苦不堪言，希望市府幫忙。

侯友宜表示，經衛生局爭取，11月已媒合恩主公醫院到鶯歌衛生所開特別門診服務大眾。蘇泓欽聞言則說，恩主公是私人醫院，願意幫忙民眾讓他覺得非常感恩。慢性病患者檢查部分，衛生局曾指出，會運用糖尿病照護車，由診所或衛生所在社區提供慢性病患者眼科檢查服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法