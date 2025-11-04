不只傷肺也傷心！ 普查揭6成肺阻塞患者心血管亮紅燈

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正提醒，慢性下呼吸道疾病（包含肺阻塞與氣喘），去年就奪走超過6000條生命。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕一名67歲肺阻塞患者出院不到一週，就在路邊因胸悶昏倒，送醫後確診合併心臟衰竭，這樣的案例並不少見，台灣胸腔暨重症加護醫學會今（4日）公布1240名肺阻塞病人的臨床普查結果，發現高達61%患者同時罹患心血管疾病。專家提醒，全球最新治療指引已正式納入「心肺風險」概念，顯示慢性阻塞性肺病（COPD）不僅「傷肺」，也可能「傷心」。

學會理事長陳育民指出，肺阻塞已被世界衛生組織列為全球第4大死因，隨著人口老化與空氣污染加劇，「預防惡化」與「共病管理」已成為治療關鍵。根據全球阻塞性肺病倡議組織（GOLD）2025最新指引，學會針對國內千名患者進行六大風險評估，結果顯示9成以上至少符合一項風險指標，顯示「肺阻塞與心臟病並非兩回事」。

請繼續往下閱讀...

學會專科醫師蘇剛正表示，慢性下呼吸道疾病（包含肺阻塞與氣喘）長年位居國人10大死因之一，去年就奪走超過6000條生命。肺阻塞雖位居國人死因第8位，卻與前3大死因「癌症、心臟疾病、肺炎」息息相關。

蘇剛正進一步說明，6大風險評估包括呼吸困難、症狀分數偏高、頻繁咳嗽咳痰、心血管共病、肺功能低下與中重度惡化，其中曾有急性惡化病史者，一年內再度惡化風險高出3倍，心血管事件風險更增加4.6倍。

國健署長沈靜芬、健保署長陳亮妤、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、學會專科醫師蘇剛正（左至右）呼籲民眾注意肺阻塞與心血管風險。（記者邱芷柔攝）

普查也發現，完成戒菸的病人與持續吸菸者相比，中重度惡化風險下降31%，心血管風險降低25%；有接種疫苗者惡化率下降12%，進行肺復原治療者則下降17%。學會也提出五大抗惡化行動「戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充」，作為穩定病程與降低死亡風險的核心策略。

國民健康署署長沈靜芬提醒，肺阻塞防治的首要關鍵就是「戒菸」，不僅能改善呼吸道症狀，也能大幅降低心血管疾病風險。國健署已在全台推動PUMA肺阻塞自我評估問卷，協助民眾早期發現並就醫治療。她呼籲，肺阻塞是可預防、可控制的疾病，只要從戒菸做起，落實5大抗惡化行動並定期追蹤，就能遠離「肺傷心」的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法