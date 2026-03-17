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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

北榮肺癌手術陽性率逾8成 盼引入AI技術減少「不必要手術」

2026/03/17 18:48

北榮對肺癌篩檢後處置採取嚴格管控措施，要求相關部門定期說明胸腔外科切除手術的癌症陽性率。（圖為台北榮總提供）

北榮對肺癌篩檢後處置採取嚴格管控措施，要求相關部門定期說明胸腔外科切除手術的癌症陽性率。（圖為台北榮總提供）

〔記者林志怡／台北報導〕為及早發現肺癌早期個案，衛福部國健署持續提供高風險族群公費篩檢服務。但台北榮總院長陳威明提到，近年來有些醫師擔心採取保守治療方案，未來患者若不幸確診肺癌，將衍生其他醫療爭議，導致手術數量增加，北榮為避免不必要手術，採取嚴格管控措施，未來也希望借助AI分析判讀，讓手術前評估更精準。

陳威明指出，北榮自2022年8月起配合國健署政策，執行肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，北榮也採取嚴格管控措施，要求相關部門定期說明胸腔外科切除手術的癌症陽性率，並定期監控所有主治醫師手術癌症陽性率。

截至2025年12月31日止，累計收案5500人，其中97位懷疑肺炎，85位在北榮進行手術、12位前往外院開刀，且在北榮手術的85名個案中，計有74名肺癌確定病例，陽性率87%，另12位前往外院開刀的個案，有11位確診肺癌，陽性率92%。

陳威明解釋，肺癌篩檢後，執行手術確診肺癌的陽性率，以7成以上為佳，否則可能代表有部分屬於「不必要的手術」，但也不宜高到9成以上，若出現此類陽性率特別高的情況，可能代表臨床判斷太過嚴格，出現一些其實是肺癌個案，卻被採取保守治療的情況，北榮目前的陽性率算是不錯的表現。

然而，陳威明提到，近幾年手術技術及影像診斷大幅精進，近年來許多醫院會採取微創方式進行切除手術，因手術後恢復非常快、病人的接受度較高，有些醫師在擔心檢查後建議患者不用進行手術，日後卻發生肺癌，可能衍生醫療糾紛的情況下，因此有時會造成手術數量增高。

陳威明說，肺癌治療仰賴團隊合作，且放射線專家、胸腔內科專家也要加入討論，才能有效減少不必要的手術，減少建議採取病人保守治療、日後卻發現是肺癌的風險。

陳威明認為，就目前院內數據來看，北榮每一位醫師在篩檢方面都有不錯的表現，且資深、手術量高的醫師陽性率更高，未來也希望導入AI分析判讀，可以讓手術前的評估更為精準，讓臨床醫師可以更精確決定採用何種手術方式。

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