健康網》日本麻疹疫情嚴峻 醫：進入社區後患無窮

台灣發生痲疹感染個案，同時日本的麻疹疫情也屢創新高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕我國發生第2起麻疹群聚感染案件。疾管署在5日說明，今年截至3月4日已有4例麻疹病例，年齡最小還不到1歲。其中2例為本土感染，2例為境外移入。同時疾管署提醒，目前日本的麻疹疫情創下7年以來新高，須嚴加防範。大家可能會想問，日本為何會有麻疹這類傳染病疫情？台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，這代表全球流行的壓力變大。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，「麻疹」其實很難纏，未來旅遊需要放在心上。提出2個觀念：

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1. 麻疹最有效的防線，不是口罩、不是保健品、不是臨時小心，而是出發前確認免疫補齊。

2. 現在已不是只有去「特定疫情國」才要注意，而是所有國際旅客都應確認自己對麻疹有保護力。

姜冠宇直言，不少人想問「日本怎麼會出現本土感染？」其實這要想成：這是反應全球流行壓力變大，而麻疹又是極端會利用任何免疫破口的病毒。

姜冠宇引用數據說明，在日本麻疹第一劑接種約 94%，第二劑也約 94%，這已經很不錯。但對麻疹來說，94% 仍可能不夠安全。日本國立健康危機管理研究機構指出，早在今年第 1–6 週資料中指出，截至 2 月 12 日共 32 例，32 例中位年齡是 30.5 歲；6 歲以上 28 例裡，18% 未接種、32% 只打一劑、36% 接種史不明，只有 14% 明確記錄打過兩劑。

姜冠宇解析，這代表：日本雖然整體制度成熟，但成人世代仍可能存在「當年制度銜接期」「只打一劑」「紀錄遺失」「根本不知道自己有沒有完整接種」的問題。在意自己到底有沒有免疫，可以事先門診抽血驗麻疹 IgG （長期抗體）會比較清楚。

尤其高風險族群可考慮檢測麻疹抗體，陰性者再補1劑 MMR。在台灣，1981 年（民國 70 年）後出生的成人有沒有風險呢？因為沒有自然感染過麻疹，且小時候打的疫苗抗體可能已經隨時間衰退，也可能，是目前感染風險較高的一群。

澳洲 NSW 最近也提醒，近期病例多數在 20 歲以上，且很多和海外旅遊、尤其東南亞旅行有關。對常出差、跑國際會議、醫療交流、轉機頻繁的人，麻疹長期抗體很值得當成慣例檢驗。雖然不要進人多密閉場所、手部衛生與必要時佩戴口罩，可以降低部分飛沫接觸情境的風險。但這些措施不能取代疫苗。

姜冠宇提醒，搭飛機、轉機都可能成為暴露場景，所以美國疾管署2025 年已經把建議擴大到所有國際旅客：凡是沒有明確免疫證明者，出國前都應處理 MMR 問題。

姜冠宇認為，麻疹一旦進入社區是很麻煩的。因為對於比較脆弱的族群而言，感染麻疹可造成免疫系統「遺忘」先前對其他病原的記憶。對於長者會削弱免疫，進而導致更加功能衰退，變成惡化的照護負擔。

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