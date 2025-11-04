自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健保署出招留人！ COPD照護費明年調高、報酬7成回基層

2025/11/04 12:27

健保署出招留人！ COPD照護費明年調高、報酬7成回基層

健保署長陳亮妤表示，COPD的論值計酬方案明年起依最新治療指引更新指標，並額外投入2500萬元
，調高照護費與獎勵點數。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對急重症醫療人力持續流失，健保署長陳亮妤今（4日）透露，健保署正與醫學會密切討論，將透過調整健保給付與提高誘因來改善現況，其中「慢性阻塞性肺病（COPD）」論值計酬（P4P）方案將率先改善，明年起依最新治療指引更新指標，並額外投入2500萬元、調高照護費與獎勵點數，同時明定至少七成報酬須回到醫護人員手中，讓基層辛苦的付出能獲得合理回饋。

陳亮妤今天出席「世界肺阻塞日記者會」受訪指出，健保署自2017年推動COPD論值計酬方案，但多年來指標未曾更新，為讓制度更貼近臨床實務與國際標準，今年與相關學會共同檢討後，決定刪除不符合現行指引的項目，並調高醫護照護費，新方案已完成審查，預計明年1月1日正式上路，並將額外挹注2500萬元。

陳亮妤進一步說明，目前全台共有211家院所參與COPD的P4P方案，約照護2.8萬名病人。新方案依最新版GOLD治療指引修正內容，在病人急性惡化時加強心血管評估，同時簡化品質指標與登錄資料流程，讓醫護能更專注照護。

此次新制也規定「至少7成報酬須回到醫護人員身上」。陳亮妤舉例，以往院方與健保署簽約後可自行分配，基層常反映辛苦照顧病人卻分不到合理報酬，因此新方案比照安寧照護模式，直接設定比例，「例如一包錢3000元，就要有2100元實際發給醫護人員」，希望讓第一線人員真正感受到改變。

台灣胸腔暨重症加護醫學會統計，2024年全台僅有27人取得胸腔內科專科醫師資格，創近年新低

。學會理事長陳育民表示，急重症科別長期面臨「高工時、高風險、低報酬」困境，醫師與護理師流失嚴重，若能透過健保制度調整給付、實質提高專業報酬，「對留才會有明顯幫助」。

陳亮妤也透露，目前包括急診、重症、小兒科等高壓科別，都在與健保署持續開會研議，今年5月急診已加碼42.5億元，明年小兒科保障健保點值1點1元，未來其他人力吃緊的領域相關調整方案也將陸續公布。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中