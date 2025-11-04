健保署出招留人！ COPD照護費明年調高、報酬7成回基層

健保署長陳亮妤表示，COPD的論值計酬方案明年起依最新治療指引更新指標，並額外投入2500萬元

，調高照護費與獎勵點數。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對急重症醫療人力持續流失，健保署長陳亮妤今（4日）透露，健保署正與醫學會密切討論，將透過調整健保給付與提高誘因來改善現況，其中「慢性阻塞性肺病（COPD）」論值計酬（P4P）方案將率先改善，明年起依最新治療指引更新指標，並額外投入2500萬元、調高照護費與獎勵點數，同時明定至少七成報酬須回到醫護人員手中，讓基層辛苦的付出能獲得合理回饋。

陳亮妤今天出席「世界肺阻塞日記者會」受訪指出，健保署自2017年推動COPD論值計酬方案，但多年來指標未曾更新，為讓制度更貼近臨床實務與國際標準，今年與相關學會共同檢討後，決定刪除不符合現行指引的項目，並調高醫護照護費，新方案已完成審查，預計明年1月1日正式上路，並將額外挹注2500萬元。

請繼續往下閱讀...

陳亮妤進一步說明，目前全台共有211家院所參與COPD的P4P方案，約照護2.8萬名病人。新方案依最新版GOLD治療指引修正內容，在病人急性惡化時加強心血管評估，同時簡化品質指標與登錄資料流程，讓醫護能更專注照護。

此次新制也規定「至少7成報酬須回到醫護人員身上」。陳亮妤舉例，以往院方與健保署簽約後可自行分配，基層常反映辛苦照顧病人卻分不到合理報酬，因此新方案比照安寧照護模式，直接設定比例，「例如一包錢3000元，就要有2100元實際發給醫護人員」，希望讓第一線人員真正感受到改變。

台灣胸腔暨重症加護醫學會統計，2024年全台僅有27人取得胸腔內科專科醫師資格，創近年新低

。學會理事長陳育民表示，急重症科別長期面臨「高工時、高風險、低報酬」困境，醫師與護理師流失嚴重，若能透過健保制度調整給付、實質提高專業報酬，「對留才會有明顯幫助」。

陳亮妤也透露，目前包括急診、重症、小兒科等高壓科別，都在與健保署持續開會研議，今年5月急診已加碼42.5億元，明年小兒科保障健保點值1點1元，未來其他人力吃緊的領域相關調整方案也將陸續公布。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法