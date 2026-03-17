癌症倖存者慎食！ 研究：超加工食品恐縮短壽命

研究顯示，癌症倖存者多吃超加工食品可能會縮短壽命。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然超加工食品不利健康是常識，但它對癌症倖存者的影響恐比人們預想的還大。義大利1項研究發現，食用更多超加工食品的癌症倖存者，全因死亡風險（所有原因致死的風險）和癌症死亡風險都顯著增加。此研究發表在《癌症流行病學、生物標記與預防》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，義大利神經醫學研究中心（IRCCS Neuromed）的研究團隊，追蹤居住在義大利南部莫利塞（Molise）地區的2萬4325名成年人，他們在2005年3月至2022年12月之間加入研究。研究人員在參與者中確認，有802位在基線（Baseline）時已經是癌症倖存者。基線泛指測量或設計時所依據的基礎基準線。

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每位參與者都使用歐洲癌症與營養前瞻性調查（EPIC）食物頻率問卷提供詳細飲食資訊，隨後研究團隊採用NOVA分類系統來確定食物的加工程度。

研究團隊還採用2種方法計算參與者的超加工食品攝取量。第一種方法是重量比，將每日攝取的超加工食品總重量與所有食物和飲料的總重量進行比較。第二種方法使用能量比，將超加工食品提供的熱量與每日總熱量攝取進行比較。研究人員根據飲食中超加工食品的重量比，將參與者分為3組以進行比較。

研究顯示在中位數為14.6年的追蹤期內，802名癌症倖存者中有281人死亡。以重量比計算，超加工食品攝取量最高的組別的全因死亡風險比最低的組別高出48%，癌症死亡風險也高出最低組別57%。以能量比計算，超加工食品攝取量最高的組別的癌症死亡風險也呈現相似趨勢，但與全因死亡風險的關聯較弱。

研究團隊表示，即使調整整體飲食品質後，超加工食品與全因死亡率之間仍存在關聯，這表明負面健康影響並非僅僅由營養成分不良所致，而是工業化食品加工的程度和性質本身在影響長期健康結果方面發揮獨立作用。

研究團隊強調，減少超加工食品的攝取，並轉向食用新鮮、加工最少的家常菜，是實現健康最有益的方法。

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