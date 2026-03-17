HPV疫苗保護力達18年！92萬人研究：17歲前接種風險降75％

最新研究證實，HPV疫苗是目前少數能直接預防癌症的疫苗之一。數據顯示若在17歲前完成接種，可將子宮頸癌風險降低約75%，且保護力追蹤18年仍未下降。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項追蹤超過92萬人的瑞典全國性研究發現，人類乳突病毒（HPV）疫苗可讓子宮頸癌風險降低約75%，且追蹤18年仍未出現保護力下降。HPV疫苗是目前少數能直接預防癌症的疫苗之一，及早接種能在女性成年早期提供長期且穩定的防癌保護。

《科學警報》（Science Alert）報導指出，研究團隊分析了瑞典92萬6362名女性的健康數據，發現HPV疫苗展現出強韌的長效保護力。研究證實，疫苗產生的抗體防線並未隨著時間推移而衰退。一旦完成接種，這股防禦機制能持續運作近20年，有助預防HPV感染並降低子宮頸癌風險。

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17歲前為黃金接種期因疫苗無法清除既有病毒

研究數據顯示，接種年齡是決定防護效果的關鍵。在17歲前完成接種的女性，未來罹患子宮頸癌的風險比未接種者低約75%，等同於風險降至原本的4分之1。專家解釋，HPV疫苗的機制在於預防感染，而非清除體內已存在的病毒。因此，在接觸病毒風險較低的青少年階段提前建立免疫防線，才能發揮最大防護效益。

HPV的威脅不僅限於子宮頸癌，也是導致咽喉癌、肛門癌及陰莖癌的元兇。世界衛生組織（WHO）估計全球每年約有60萬例子宮頸癌，造成約34萬人死亡，且多數具備可預防性。研究強調，男性接種疫苗不僅能保護自身免於多種癌症威脅，更能減少病毒在社群間的傳播，進而達到群體免疫的效果。

隨著長達18年的追蹤數據出爐，大規模青少年接種計畫的長期效益已獲科學證實。臨床專家建議，家長應把握孩童的青春期黃金階段完成HPV疫苗接種，提早建立免疫記憶，這將有助降低多種HPV相關癌症的發生風險。

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