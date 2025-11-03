自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

眼皮下方長出黑色不明腫塊 及早就醫免惡化

2025/11/03 10:10

整形外科醫師曾文楷提醒，民眾若發現眼周或身體其他部位出現不明腫塊，無論是否有疼痛感，都應尋求專業醫師檢查。（記者廖雪茹攝）

整形外科醫師曾文楷提醒，民眾若發現眼周或身體其他部位出現不明腫塊，無論是否有疼痛感，都應尋求專業醫師檢查。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕60歲婦人發現自己的左眼皮下方長出黑色不明腫塊，初期僅有輕微不適，但腫塊竟然逐漸增大，甚至影響視線，餘光常覺得被遮擋，影響到日常生活；經整形外科醫師診斷，眼周腫塊約1公分，醫病溝通後採手術處理，術後3天即完全看不出傷口，擺脫被異物遮住的苦惱。

中國醫藥大學新竹附設醫院整形外科主任曾文楷表示，隨著老化，最常見的眼周腫塊包括痣（真皮母斑）、皮膚老化或日曬造成的角化症（俗稱老人斑），少部分則可能為基底細胞癌或黑色素癌。肉眼難以立即判斷良性或惡性，一旦出現出血、疼痛或視線遮蔽等症狀，都應及早就醫處理。

整形外科醫師曾文楷提醒，民眾若發現眼周或身體其他部位出現不明腫塊，無論是否有疼痛感，都應尋求專業醫師檢查。（記者廖雪茹攝）

整形外科醫師曾文楷提醒，民眾若發現眼周或身體其他部位出現不明腫塊，無論是否有疼痛感，都應尋求專業醫師檢查。（記者廖雪茹攝）

曾文楷指出，治療上通常以局部麻醉下的手術切除為主，並送病理化驗以確認腫瘤性質。手術約30分鐘，過程需在顯微放大鏡輔助下進行，並使用極細縫線，盡量減少疤痕，確保眼皮外觀與功能完整。術後患者搭配專用水性敷料或膠原蛋白粉，可加速傷口癒合。

曾文楷提醒，眼皮腫塊與長期日曬有一定關聯，年長者或經常從事戶外活動者風險較高。平時應做好防曬措施，不僅要塗抹防曬乳，更應搭配帽子、口罩及太陽眼鏡等物理性防曬方式，減少紫外線對皮膚造成的長期傷害。

民眾若發現眼周或身體其他部位出現不明腫塊，無論是否有疼痛感，都應尋求專業醫師檢查，整形外科能針對傷口癒合及外觀修復提供完整照護。早期發現、早期治療，不僅能避免惡化風險，更能保護視力與生活品質。#

