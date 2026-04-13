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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吸收不良恐影響全身健康 醫：出現這些症狀要注意

2026/04/13 13:26

腹脹、腹瀉別只當消化不良，恐是吸收出問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

腹脹、腹瀉別只當消化不良，恐是吸收出問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾常將「腸胃不適」通稱為消化不良，然而，有可能將吸收不良誤認為是消化不良。內科醫師梁程超指出，最常見的「消化不良」多與進食太快有關，但若出現長期腹瀉、體重下降甚至脂肪便，可能已進展為「吸收不良」，代表腸道或胰臟功能出問題，應及早就醫檢查。

梁程超接受《美醫誌》採訪指出，消化不良是指食物在胃部停留過久，進而產生不適的症狀，因此常見的表現包括進食過快、吞下過多空氣的飯後脹氣、頻繁打嗝，或是因胃部無法順利消化食物而產生胃部悶痛等。改善消化不良的方式通常相對簡單，只要落實細嚼慢嚥，並在醫師指導下調整胃藥使用習慣，多數人都能獲得明顯改善。

梁程超表示，「吸收不良」則屬於層次更深、影響更大的問題，患者即使相當注重營養均衡，飲食習慣也遵守細嚼慢嚥的原則，體重卻仍然不斷下降。這通常代表負責吸收營養素的小腸，或提供消化酵素的胰臟功能受損。意即營養素因為胃腸道消化或吸收功能受損，無法正常進入血液或淋巴系統，導致碳水化合物、脂肪、蛋白質、維生素及礦物質等吸收不足的狀態，最終導致身體陷入慢性營養缺乏的困境。

他提到，吸收不良的影響是全身性的，常見的症狀為腹脹、腹瀉，最具有指標性的特色就是「脂肪便」，這是因為腸道無法正常吸收油脂，脂肪沒有被身體吸收而直接排出體外，排出的糞便會呈現油油的狀態，甚至可能浮在水面上。此外，因為吸收不良還牽涉到小腸營養素的吸收，當蛋白質吸收不足時，患者可能出現掉髮、體重不明原因減輕，甚至全身性水腫的症狀。

他還說明，造成吸收不良的原因複雜，包括小腸病變（如克隆氏症）、胰臟功能不全、膽汁分泌異常，以及腸道菌叢失衡等。臨床上通常需透過糞便檢查、血液檢驗與內視鏡進一步評估。

吸收不良者該怎麼吃？梁程超建議採「少量多餐」，減輕腸胃負擔；使用油脂替代品，必要時可使用中鏈脂肪酸替代；如果固體蛋白難以吸收，經評估可使用經過特殊處理的蛋白粉替代物，提供修復所需的營養。

梁程超總結，若長期出現腹脹、腹瀉、體重減輕或脂肪便等情況，不應忽視，應及早就醫檢查。透過正確診斷與飲食調整，多數吸收不良問題仍有機會改善。

內科醫師梁程超。（圖由美醫誌提供）

內科醫師梁程超。（圖由美醫誌提供）

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