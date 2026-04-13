竹市社福宣導市集週末登場 邀市民共築幸福家庭日常

竹市社福宣導市集週末登場。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府將於4月18日及19日13時至17時，在新竹孔廟廣場舉辦「小資竹×家心日」社福宣導市集。社會處表示，活動攜手市府各局處與公私部門社福團體，透過趣味闖關、福利資訊與親子互動體驗，邀請市民以「小資力量」累積家庭幸福能量，共同點亮溫暖家心。

此次活動規劃兩大主題日，18日以「家事相談所」為主軸，透過專業社福單位引導，協助家長在家庭變動過程中建立良好溝通模式，並以兒少最佳利益為優先，穩定孩子成長環境；19日則推出「育兒加油站」，分享各階段育兒技巧與資源，協助家長將育兒挑戰轉化為支持力量，促進家庭理解與情感連結。

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社會處指出，「小資竹×家心日」整合公私部門資源，展現跨域合作成果，並首度攜手超人氣親子品牌「小樹市集 Little Tree Market」，打造結合二手親子市集與永續理念的特色活動。現場將有數百組親子家庭擔任「小小頭家」，並設有二手漂書、永續圖書館等活動，推動物資循環再利用，營造溫馨有感的社區互動氛圍。

社會處說明，兩日活動皆設有社福宣導闖關體驗，民眾可透過互動遊戲認識各項實用福利資源，完成集章即可兌換限量好禮與免費紓壓體驗。邀請市民朋友把握週末時光，攜家帶眷前往新竹孔廟廣場，一同參與「小資竹×家心日」，在輕鬆有趣的氛圍中，為家庭注入更多理解、支持與幸福能量。

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