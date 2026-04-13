高雄婦女乳房攝影檢查單月完成2000人 5/31前有機會刮中金元寶

民眾參與婦女健康篩檢驚喜刮中3獎金手鍊。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今年3月起推動婦女健檢專案，只要設籍或現居高雄的40至64歲女性完成乳房攝影檢查，即可獲得金馬刮刮卡，有機會抽中金元寶等多項大獎。經統計3月份全市38區近2000位婦女完成檢查，有人刮中3獎金手鍊，活動將持續至5月31日。

衛生局指出，符合本年度乳房攝影資格者，可以電話向參與專案的23家醫院預約，完成乳房攝影（必做）或子宮頸抹片檢查，及各醫院加碼檢查項目，就可獲得「金馬就健康」刮刮卡1張，有機會刮中金元寶、金項鍊及壓力鍋、隨行袋等多項獎項。

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參與乳房攝影而刮中金手鍊的S小姐分享，過去曾邀約朋友篩檢而讓朋友及早發現乳癌，成功把握治療黃金期，更促使她持續定期檢查，並主動邀請親戚、姊妹與同事一起參與；「首篩族」李小姐也分享，以前覺得去醫院做篩檢很可怕，現在覺得這是每年送給自己最好的禮物！

本次婦女健康專案參與的23家醫院亦貼心加碼，包括市立鳳山醫院提供「甲狀腺超音波、雙能量X光骨密度檢查」；高雄秀傳紀念醫院則有針對子宮卵巢的「婦科超音波」；高雄長庚與高醫岡山醫院亦有甲狀腺超音波專場；市立民生醫院與國軍高雄總醫院1次加碼多項抽血檢查（含糖化血色素、鈣、甲狀腺素等）；阮綜合醫院則針對中高齡女性需求提供「維生素D與鈣檢驗」；衛福部旗山醫院提供「乳房腫瘤標記（CA153）檢驗」的特定指標監測。可上高市衛生局官網（ https://reurl.cc/534OdG ）查詢。

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