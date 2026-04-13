雙側腎結石高風險 軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術取出36顆結石

泌尿科醫師王曦賢指出，軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，利用細長內視鏡經尿道進入泌尿道，直接將結石擊碎並取出。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名45歲男性血尿及左側腰部疼痛好幾個禮拜，就醫經X光檢查，發現左側腎盂輸尿管交接處約有1.3公分結石，合併左腎多顆小結石，一開始接受兩次體外震波碎石術治療，但未明顯改善，改採自費的軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，處理約36顆結石，手術約2小時，術後隔天出院不再疼痛，半年門診追蹤。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師王曦賢表示，體外震波碎石術雖為非侵入性治療，但其主要作用為將結石擊碎，無法直接清除碎石，患者仍須仰賴大量飲水自行排出，過程中可能出現疼痛或結石殘留。體外震波碎石術適用於小於2公分結石 但因病人不同身體狀況可能影響碎石成功率，如肥胖、結石本身硬度或結石位置等因素。

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醫師自患者的雙側腎及輸尿管手術取出約36顆結石。（中醫大新竹附醫提供）

王曦賢指出，該個案術前進一步安排電腦斷層檢查時，意外發現患者右側腎臟與輸尿管也有細小結石。但不宜腎臟兩側執行體外震波碎石術，未來可能造成結石雙側阻塞，嚴重時恐導致腎功能受損，甚至需緊急洗腎。因此在與患者充分溝通後，決定進行軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，一次解決雙側結石問題，降低風險。

王曦賢指出，軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，利用細長內視鏡經尿道進入泌尿道，直接將結石擊碎並取出；手術無傷口，與體外震波碎石術相比有更好的結石廓清率、較低的腎臟出血風險。

雙側腎結石屬於高風險病況，因雙側同時阻塞可能導致急性腎衰竭、嚴重尿毒症及敗血症，潛伏致命風險。慢性雙側結石若未處理，會造成腎水腫、反覆感染，甚至永久性腎功能受損。

經X光檢查，醫師發現患者的左側腎盂輸尿管交接處約有1.3公分結石，合併左腎多顆小結石。（中醫大新竹附醫提供）

王曦賢提醒，腎結石成因多元，包括高鹽、高蛋白飲食、水分攝取不足、體重過重、慢性疾病如糖尿病、痛風、內分泌異常及反覆泌尿道感染等，甚至與家族遺傳也有關聯。預防腎結石的關鍵在於日常生活管理，建議每日攝取水分2500至3000毫升，維持均衡飲食並規律運動。

若出現血尿、腰部疼痛等症狀，應儘早就醫檢查，透過適當影像工具精準診斷，及早介入治療，才能避免結石惡化對腎臟功能造成不可逆的傷害。

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