健康網》喉嚨痛竟揪出急性心梗 醫曝痛點易錯估恐喪命

一名婦女因咳嗽、喉嚨不適前往就醫，振興醫院急診經驗老道，揪出她非普通感冒，是足以致命的急性心肌梗塞；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喉嚨痛竟可能是心肌梗塞警訊！振興醫院心臟內科表示，一名婦女因咳嗽、喉嚨不適前往振興醫院急診就醫，原以為只是普通感冒，沒想到在醫護人員敏銳的警覺下進行心電圖檢查，竟發現是足以致命的急性心肌梗塞！

振興醫院心臟內科臉書專頁「振興醫院 - CHGH」發文分享，醫護人員最怕的卻是「疼痛轉移」，這名個案的冠狀動脈當時已嚴重阻塞，若非急診醫師觀察入微，病患可能在短短數小時內演變成心肌嚴重壞死、休克，甚至在毫無預警的情況下倒地。

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振興醫院指出，非典型症狀藏殺機，像是喉嚨痛、肩膀痠都要小心，心肌梗塞的痛並不一定只發生在左胸。這種「輻射性疼痛」就像迷宮，痛點可能出現在以下部位及症狀：

●下巴與喉嚨：像是有東西卡住或緊縮感。

●左肩與上臂：甚至一路延伸到小指。

●背部與胃部：常被誤認為是肌肉痠痛或胃食道逆流。

此外，糖尿病患者、女性與長輩的警訊更加難以察覺，研究發現，女性在發病前一段時間，往往會出現異常疲倦、焦慮、睡眠障礙或肩頸痠痛。更棘手的是，約有20%的患者屬於「無痛性心肌梗塞」，這類情況在老年族群尤為常見。他們可能不會感到劇烈胸痛，而是以持續性的呼吸喘、意識改變或極度虛弱來表現。

振興醫院心臟內科指出，搶救心臟的黃金時間，當心導管室接手後，須進行介入手術打通血管。再次提醒，發現自己或家人出現以下症狀，且休息也無法緩解，請務必立即就醫：

●胸口悶壓感：感覺像大象踩在胸口。

●輻射性疼痛：痛感散布至頸部、下巴或左手。

●伴隨症狀：冒冷汗、噁心、呼吸困難。

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