白沙屯媽祖進香大軍「一鍵求救」APP 危急時即時救護

白沙屯媽祖進香大軍，「一鍵求救」APP即時救護，危急時救護。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕1名男子昨（12）日晚上9點多在苗栗縣參加白沙屯媽祖徒步進香時突然倒下，無呼吸心跳，經童綜合醫護團隊電擊急救、送醫；協助白沙屯媽祖進香救護多年的童綜合醫療團也介紹由台北醫學大學依據童綜合醫院10多年經驗所打造「智慧行動醫療隨扈系統」，結合白沙屯GPS即時定位APP後可「一鍵求救」。不過，童綜合副院長吳肇鑫提醒，香燈腳勿好奇亂按，遇到緊急狀況如失去意識等危險狀況才使用。

童綜合醫療團隊表示，香燈腳只需下載專屬APP，在緊急狀況下按下APP上顯眼的「一鍵求救」按鈕並輸入電話，求救者的精準坐標會立即回傳至醫療指揮中心，中心值班人員在電腦螢幕掌握位置後，會立刻回撥確認病情，並指派距離最近的機巡志工騎乘摩托車趕赴現場。

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醫療團隊說，機巡隊員身上皆配戴密錄監視系統，指揮中心能同步觀看現場畫面。除了視覺影像，傷者的血壓、血氧、體溫等生命徵象，也會透過穿戴裝置即時數據化傳回平台。

因智慧行動醫療隨扈系統今年首度啟用，吳肇鑫說，若信眾遇到身體不適狀況可先撥打臂章上的緊急救護專線號碼「0917-565799」，狀況危急者再使用「一鍵求救」功能，一般身體不適可先利用臂章的專線等，以免浪費救護量能。

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