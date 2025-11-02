自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 醫療急先鋒

守護東北角19年 瑞芳醫師麥可獲醫療特殊奉獻獎

2025/11/02 17:05

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院主任黃書澐（右）獲醫療貢獻獎。（記者羅國嘉攝）

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院主任黃書澐（右）獲醫療貢獻獎。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府今（2日）舉辦第13屆醫療公益獎頒獎典禮，市長侯友宜表揚3家永續醫院及25位在醫療照護、防疫推動、社區服務等醫事人員。其中獲醫療特殊奉獻獎的瑞芳區公所醫師兼主任麥可，他19年來肩負東北角地區醫療救護重責大任，確保偏鄉民眾、遊客生命安全。麥可說「醫者仁心，濟世為懷」，時常提醒自己，要以同理心傾聽病患需求，以專業守護其生命安全。

麥可在醫療界服務近19年，2017年創設附設物理治療所，並建立「瑞芳優質長照群組」，全面整合居家服務、日間照護、輔具評估及物理治療等資源，並根據區內行動不便民眾需求，提供個別化且多元的醫療與照護服務。此外，也設立新北偏鄉唯一婦女乳房攝影服務，自2010年起至今，乳房攝影人次超過1萬700人。

麥可指出，「醫者仁心，濟世為懷」始終是他從醫以來的初衷。醫療工作不只是技術的展現，更是生命與生命之間的交流。他時常提醒自己，要以同理心傾聽病患的需求，以專業守護他們的生命安全。也正因如此，他不斷精進專業，期盼在有限的能力中，為患者帶來更多希望與勇氣。

偏鄉照護 中醫師黃書澐進部落巡診

瑞芳區公所醫師兼主任麥可（右）獲醫療特殊奉獻獎。（記者羅國嘉攝）

瑞芳區公所醫師兼主任麥可（右）獲醫療特殊奉獻獎。（記者羅國嘉攝）

另外，獲醫療貢獻獎的天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院主任黃書澐，也長期耕耘偏鄉照護，創建烏來福山部落中醫駐點巡診，提升偏鄉醫療可近性與涵蓋率。

黃書澐表示，第一次踏入福山部落時，聽見長輩感嘆「從來沒有中醫師來過這裡」，讓她決心建立固定巡診服務，透過醫療不僅減輕病痛，也逐步建立彼此的信任。她說，居禮夫人啟發她相信女性同樣能兼顧專業與家庭，而父親行醫的堅持，則讓她體會到「醫者父母心」的真諦。

今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及醫院共有72件，經過3小時嚴謹且激烈的討論，由耕莘醫院、土城醫院、輔大醫院等3院獲永續醫院獎及麥可、黃書澐等25位獲獎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中