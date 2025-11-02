守護東北角19年 瑞芳醫師麥可獲醫療特殊奉獻獎

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院主任黃書澐（右）獲醫療貢獻獎。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府今（2日）舉辦第13屆醫療公益獎頒獎典禮，市長侯友宜表揚3家永續醫院及25位在醫療照護、防疫推動、社區服務等醫事人員。其中獲醫療特殊奉獻獎的瑞芳區公所醫師兼主任麥可，他19年來肩負東北角地區醫療救護重責大任，確保偏鄉民眾、遊客生命安全。麥可說「醫者仁心，濟世為懷」，時常提醒自己，要以同理心傾聽病患需求，以專業守護其生命安全。

麥可在醫療界服務近19年，2017年創設附設物理治療所，並建立「瑞芳優質長照群組」，全面整合居家服務、日間照護、輔具評估及物理治療等資源，並根據區內行動不便民眾需求，提供個別化且多元的醫療與照護服務。此外，也設立新北偏鄉唯一婦女乳房攝影服務，自2010年起至今，乳房攝影人次超過1萬700人。

麥可指出，「醫者仁心，濟世為懷」始終是他從醫以來的初衷。醫療工作不只是技術的展現，更是生命與生命之間的交流。他時常提醒自己，要以同理心傾聽病患的需求，以專業守護他們的生命安全。也正因如此，他不斷精進專業，期盼在有限的能力中，為患者帶來更多希望與勇氣。

偏鄉照護 中醫師黃書澐進部落巡診

瑞芳區公所醫師兼主任麥可（右）獲醫療特殊奉獻獎。（記者羅國嘉攝）

另外，獲醫療貢獻獎的天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院主任黃書澐，也長期耕耘偏鄉照護，創建烏來福山部落中醫駐點巡診，提升偏鄉醫療可近性與涵蓋率。

黃書澐表示，第一次踏入福山部落時，聽見長輩感嘆「從來沒有中醫師來過這裡」，讓她決心建立固定巡診服務，透過醫療不僅減輕病痛，也逐步建立彼此的信任。她說，居禮夫人啟發她相信女性同樣能兼顧專業與家庭，而父親行醫的堅持，則讓她體會到「醫者父母心」的真諦。

今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及醫院共有72件，經過3小時嚴謹且激烈的討論，由耕莘醫院、土城醫院、輔大醫院等3院獲永續醫院獎及麥可、黃書澐等25位獲獎。

