自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「漸凍人症」成因大突破！ 研究首度發現與另一罕病基因重疊

2025/11/02 12:03

已故知名物理學家霍金（Stephen Hawking）生前長年為俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）所苦，一項最新研究為解開此病成因帶來新曙光。（路透檔案照）

已故知名物理學家霍金（Stephen Hawking）生前長年為俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）所苦，一項最新研究為解開此病成因帶來新曙光。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，一項最新研究首度發現，「漸凍人症」（ALS）患者與另一種名為「遺傳性痙攣性下身麻痺」（HSP）的罕見運動神經元疾病患者之間，存在著大量重疊的基因變異，為解開ALS的成因提供了全新線索。

美國田納西州聖裘德兒童研究醫院的科學家們，分析了包含ALS在內的四種運動神經元疾病、共600名患者的基因，並相信他們已找到了一個潛在的遺傳學成因。該研究發表於《轉譯神經退化性疾病》（Translational Neurodegeneration）期刊。

在對600名患者的分析中，研究團隊發現，許多ALS患者與HSP患者之間，總共存在423個重疊的「超罕見」基因變異。其中，有100個被認為可能具有「致病性」，意味著它們可能是導致疾病的潛在原因。

主導此研究的統計學家吳剛（Gang Wu，譯音）博士表示，過去研究人員經常忽略運動神經元疾病患者身上的罕見基因。但他補充說：「透過分析一個包含多種相關運動神經元障礙的大型數據集，我們發現，與HSP相關的基因，也可能增加散發性ALS的風險。」

為診斷與治療開闢新路 有望開發新療法

研究人員強調，這些重疊變異顯示兩種疾病可能共享某些遺傳路徑。研究共同作者、聖裘德兒童研究醫院副院長泰勒（J. Paul Taylor）指出，醫界過去十年在解碼這類疾病的遺傳圖譜上已有長足進展，而此次發現的基因重疊貢獻，則為更準確的診斷與照護開闢了新途徑。

ALS通常在55至75歲之間被診斷出來，目前尚無治癒方法，患者在確診後的平均存活時間為2至5年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中