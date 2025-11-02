「漸凍人症」成因大突破！ 研究首度發現與另一罕病基因重疊

已故知名物理學家霍金（Stephen Hawking）生前長年為俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）所苦，一項最新研究為解開此病成因帶來新曙光。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，一項最新研究首度發現，「漸凍人症」（ALS）患者與另一種名為「遺傳性痙攣性下身麻痺」（HSP）的罕見運動神經元疾病患者之間，存在著大量重疊的基因變異，為解開ALS的成因提供了全新線索。

美國田納西州聖裘德兒童研究醫院的科學家們，分析了包含ALS在內的四種運動神經元疾病、共600名患者的基因，並相信他們已找到了一個潛在的遺傳學成因。該研究發表於《轉譯神經退化性疾病》（Translational Neurodegeneration）期刊。

請繼續往下閱讀...

在對600名患者的分析中，研究團隊發現，許多ALS患者與HSP患者之間，總共存在423個重疊的「超罕見」基因變異。其中，有100個被認為可能具有「致病性」，意味著它們可能是導致疾病的潛在原因。

主導此研究的統計學家吳剛（Gang Wu，譯音）博士表示，過去研究人員經常忽略運動神經元疾病患者身上的罕見基因。但他補充說：「透過分析一個包含多種相關運動神經元障礙的大型數據集，我們發現，與HSP相關的基因，也可能增加散發性ALS的風險。」

為診斷與治療開闢新路 有望開發新療法

研究人員強調，這些重疊變異顯示兩種疾病可能共享某些遺傳路徑。研究共同作者、聖裘德兒童研究醫院副院長泰勒（J. Paul Taylor）指出，醫界過去十年在解碼這類疾病的遺傳圖譜上已有長足進展，而此次發現的基因重疊貢獻，則為更準確的診斷與照護開闢了新途徑。

ALS通常在55至75歲之間被診斷出來，目前尚無治癒方法，患者在確診後的平均存活時間為2至5年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法