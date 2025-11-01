健康網》杏林獎傳承 青年醫師感受傳承使命感

本屆青年杏林獎共有29位獲獎，皆是各大醫院佼佼者。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市醫師公會今晚頒發「杏林獎」、「青年杏林獎」。今年青年杏林獎備受關注，尤其近期各大醫院面對住院醫師招生問題，這群未來醫界生力軍，格外受注目。

杏林獎的由來，來自三國時期名醫董奉。他為人看病不收費，只請病人在康復後於山中種下一株杏樹，久而成林。這份精神，象徵醫者不求回報、但願醫療之林茂盛常青。

唯一診所進榜 張凱評到府醫療

為了鼓勵住院醫師發揚醫師濟世救人美德，台北市醫師公會已頒發13屆青年杏林獎，今年有29位上榜，除了各大醫院推薦優秀醫師外，在今年榜單上有一位來自行一診所的張凱評醫師。

張凱評在行一診所擔任院長，他的居家醫護團隊，提供24小時不間斷的醫療支援，協助您與家人安心在家生活，有效減少往返醫院、急診或住院的煩惱。

對大腸腺瘤性瘜肉 張璨璿精益求精

在29位青年杏林獎中，新光醫院肝膽腸胃科醫師張璨璿備受注目。他對大腸腺瘤性瘜肉年輕化趨勢及高風險大腸腺瘤性瘜肉復發的實用風險判定方式，協助門診更精準地安排追蹤大腸鏡間隔，揪出病灶。

培訓後輩 賴斯斌動巧思

萬芳醫院婦產科醫師賴斯斌表示，自己始終在思考能為醫療體系帶來什麼樣的改變與貢獻。擔任總醫師期間，他發現短短幾週的實習，學生難以完全吸收知識，因此他轉而著重「培養興趣」：「只要有興趣，學生就會主動學習。這也是我後來成為科內教學負責人時最重要的理念。」

另外，西園醫院醫學部醫師林永慧進駐永越院區，她也是所有得獎者中，對於放射診斷一把罩的醫師，尤其對乳房影像診斷精準，獲得很高評價。

青年杏林獎得主：

榮總 方士毓 神經內科

王姿雅 婦產科

劉平川 神經外科

—————————————

北醫 古小千 外科

劉俊緯 神經科

—————————————

三總 石濟維 腎臟內科

吳建緯 整形外科

楊子賢 麻醉科

—————————————

台大 何奕儒 急診醫學科

高廷瑄 內科

郭庭芳 外科

—————————————

馬偕 翁鼎淳 內科

陳宇萱 兒科

黃 萱 外科

—————————————

國泰 吳妍萱 急診醫學科

唐 靖 泌尿科

—————————————

長庚 初福傑 婦產科

陳彥廷 婦產科

—————————————

萬芳 賴斯斌 婦產科

邱潔娃 神經科

—————————————

北市聯醫林耕生 眼科

北市聯醫胡晉碩 婦產科

北市聯醫洪研竣 精神科

—————————————

新光 張璨璿 內科

—————————————

台安 陳長聖 精神科

—————————————

振興 陳柏菘 外科

—————————————

宏恩 龔晏平 職業醫學科

—————————————

西園 林永慧 放射診斷科

—————————————

行一診所張凱評 家庭醫學科

