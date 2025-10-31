自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》眼外傷恐釀白內障 醫揭「4大元凶」輕忽恐失明

2025/10/31 10:46

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻強調，外傷性白內障最大的特點就是「可以預防」。工作時，配戴安全護目鏡等，都有助於保護眼睛不受傷害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻強調，外傷性白內障最大的特點就是「可以預防」。工作時，配戴安全護目鏡等，都有助於保護眼睛不受傷害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白內障不只是年長者才會出現！高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，眼睛若遭受外傷，也可能引發所謂的「外傷性白內障」。這類白內障不分年齡層，連年輕人都可能中招。她提醒，了解常見外傷類型並做好防護，才能避免視力永久受損。

鈍挫傷造成的水晶體囊袋破裂

眼球遭受鈍器撞擊時，就像被重拳打中一樣，會產生強大的衝擊波傳遞到眼球內部！這種力量會導致水晶體的前囊或後囊破裂，讓原本密封的水晶體暴露在房水中。常見的原因包括球類運動撞擊、拳頭打鬥、交通事故等。

最可怕的是，有些鈍挫傷造成的白內障可能在受傷後數天甚至數週才出現症狀，讓人防不勝防。

穿透性外傷的直接破壞

當尖銳物體如鐵絲、玻璃碎片、金屬碎屑穿透眼球時，就像利刃直接切割水晶體一樣！這種直接的機械性損傷會立即造成水晶體囊袋撕裂，讓水晶體纖維散亂分佈，瞬間形成明顯的白內障。

工地意外、居家修繕、園藝工作都是高危險情境！

化學性灼傷的蛋白質變性

強酸、強鹼或其他化學物質濺入眼睛時，就像把水晶體放進化學反應爐一樣！這些化學物質會改變眼內環境的酸鹼值，破壞水晶體蛋白質的正常結構，導致蛋白質變性凝固形成白內障。清潔劑、漂白水、工業溶劑都是常見的元兇！

化學性白內障的特點是進展快速，可能在接觸後幾小時內就出現明顯混濁。

電擊傷引起的代謝異常

電流通過眼部時會產生高溫，就像微波爐加熱食物一樣，瞬間破壞水晶體的蛋白質結構！電擊不只會造成直接的熱傷害，還會干擾眼部組織的正常代謝，影響水晶體維持透明所需的生化反應。

觸電意外、雷擊、電焊作業都可能造成這種傷害！電擊性白內障通常會在傷後立即出現，特徵是呈現特殊的星狀或輻射狀混濁模式。

粘靖旻強調，外傷性白內障最大的特點就是「可以預防」。工作時配戴安全護目鏡、運動時使用防護裝備、處理化學物質時做好防護措施，這些簡單的預防動作就能避免一輩子的視力遺憾；一旦發生眼外傷，立即就醫是關鍵，早期治療往往能最大程度保存視力功能。

她提醒，眼睛是我們最珍貴的感官器官，任何外傷都可能造成不可逆的損害！做好防護措施，遠離危險因子，才是保護視力的最佳策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中