健康網》眼外傷恐釀白內障 醫揭「4大元凶」輕忽恐失明

〔健康頻道／綜合報導〕白內障不只是年長者才會出現！高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，眼睛若遭受外傷，也可能引發所謂的「外傷性白內障」。這類白內障不分年齡層，連年輕人都可能中招。她提醒，了解常見外傷類型並做好防護，才能避免視力永久受損。

鈍挫傷造成的水晶體囊袋破裂

眼球遭受鈍器撞擊時，就像被重拳打中一樣，會產生強大的衝擊波傳遞到眼球內部！這種力量會導致水晶體的前囊或後囊破裂，讓原本密封的水晶體暴露在房水中。常見的原因包括球類運動撞擊、拳頭打鬥、交通事故等。

最可怕的是，有些鈍挫傷造成的白內障可能在受傷後數天甚至數週才出現症狀，讓人防不勝防。

穿透性外傷的直接破壞

當尖銳物體如鐵絲、玻璃碎片、金屬碎屑穿透眼球時，就像利刃直接切割水晶體一樣！這種直接的機械性損傷會立即造成水晶體囊袋撕裂，讓水晶體纖維散亂分佈，瞬間形成明顯的白內障。

工地意外、居家修繕、園藝工作都是高危險情境！

化學性灼傷的蛋白質變性

強酸、強鹼或其他化學物質濺入眼睛時，就像把水晶體放進化學反應爐一樣！這些化學物質會改變眼內環境的酸鹼值，破壞水晶體蛋白質的正常結構，導致蛋白質變性凝固形成白內障。清潔劑、漂白水、工業溶劑都是常見的元兇！

化學性白內障的特點是進展快速，可能在接觸後幾小時內就出現明顯混濁。

電擊傷引起的代謝異常

電流通過眼部時會產生高溫，就像微波爐加熱食物一樣，瞬間破壞水晶體的蛋白質結構！電擊不只會造成直接的熱傷害，還會干擾眼部組織的正常代謝，影響水晶體維持透明所需的生化反應。

觸電意外、雷擊、電焊作業都可能造成這種傷害！電擊性白內障通常會在傷後立即出現，特徵是呈現特殊的星狀或輻射狀混濁模式。

粘靖旻強調，外傷性白內障最大的特點就是「可以預防」。工作時配戴安全護目鏡、運動時使用防護裝備、處理化學物質時做好防護措施，這些簡單的預防動作就能避免一輩子的視力遺憾；一旦發生眼外傷，立即就醫是關鍵，早期治療往往能最大程度保存視力功能。

她提醒，眼睛是我們最珍貴的感官器官，任何外傷都可能造成不可逆的損害！做好防護措施，遠離危險因子，才是保護視力的最佳策略。

