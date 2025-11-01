健康網》味噌湯煮太久＝喝鹽湯？ 營養師：「這招」保住活菌

營養師陳珮淳建議，在湯起鍋前最後1分鐘再加入味噌，避免高溫破壞活菌，每天一小碗、溫熱飲用最適合；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾認為每天吃泡菜、喝味噌湯、配納豆飯，腸道應很健康。然而，營養師陳珮淳表示，別被「發酵」兩個字騙了，並非所有發酵食物都能帶來益菌效果，重點在於「菌要活著、量要夠、別被高鹽高糖破壞」，她提供選購的3注意事項。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，發酵食物之所以被稱為「超級食物」，是因為微生物（像乳酸菌、酵母菌）能分解糖與蛋白質，產生維生素、胺基酸與益菌代謝物。根據研究顯示，發酵食品與改善消化、降低發炎、增強免疫力都有關聯。但前提是，菌要活著、量要夠、別被高鹽高糖蓋掉功效。

泡菜有高鈉陷阱

泡菜是發酵食品的代表，其中常見的植物乳酸桿菌能調整腸道菌相、強化免疫力。不過市售泡菜多半為延長保存而加熱滅菌或加入防腐劑，結果好菌早已死亡。

更要注意的是，100克泡菜平均含鈉約800至900毫克，相當於半碗白飯就吃下近半天的鹽量，容易造成水腫與腸道菌失衡。

陳珮淳建議，選擇冷藏未滅菌、低鹽版本，每天攝取30至50克即可（兩筷子就夠），搭配蔬菜或豆腐食用更理想。

味噌別煮滾

味噌是由大豆、米麴和鹽發酵而成，富含胺基酸、維生素B群與大豆胜肽，有助代謝與抗氧化。不過研究指出，味噌中的乳酸菌在85度以上幾乎無法存活，若將味噌湯煮滾過久，只會剩下「味噌風味鹽湯」。

陳珮淳建議，在湯起鍋前最後1分鐘再加入味噌，避免高溫「滅團」活菌，每天一小碗、溫熱飲用最適合。

納豆是循環黑馬

納豆黏絲不是噁心，是神奇！它來自 Bacillus subtilis natto（納豆菌），在發酵過程中產生的納豆激酶（Nattokinase）。研究發現，納豆激酶能分解血液中纖維蛋白，幫助維持血液流動、促進循環健康。除此之外，納豆還富含維生素K2，能幫助鈣質利用、強健骨骼。

陳珮淳建議，每天1小盒（約40–50g）即可；飯後吃、冷藏保存；可加蔥花、紫蘇更清爽。

她最後總結，發酵不是萬靈丹，活菌才是真英雄。泡菜幫腸道、味噌助代謝、納豆護循環。吃對時間、溫度與份量，才能讓「菌」變成你的健康小幫手。

