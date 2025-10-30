健康網》熬夜隔天睡到中午 小心社交時差：愈睡愈胖

韋含營養師提醒慎防愈睡愈胖危機。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕10月的3個3天連假過去，相信大家都有充分休息過。有些人喜歡熬夜追劇，天睡到中午。營養師韋含提醒，「這樣不只補不到眠，還會越睡越胖！」

​​韋含在粉專「跟著營養師一起瘦-韋含營養師」說明，所謂的「社交時差」（social jetlag），是指平日跟假日的睡眠時間差太大。舉例：「平日 0 點睡、6 點起，中點是 3:00；假日卻變成 3 點睡、12 點起，中點跑到 7:30，時差足足 4.5 小時，根本在搭飛機。」

請繼續往下閱讀...

​​另外，研究追蹤 6.5 萬人發現：週末愛補眠的人，BMI、腰圍、血糖、血脂全都一起上升。因為我們的生理時鐘被打亂，導致荷爾蒙分泌亂掉、代謝效率下降，身體根本搞不清楚「現在是要燃脂還是儲脂」。

​​韋含營養師提出想減少社交時差的小秘訣：

●平日盡量早點睡。

●假日補眠別超過 2 小時。

●早上開窗曬太陽，幫生理時鐘校時。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法