自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》壞膽固醇偏高先別緊張！ 醫曝重量訓練＋飲食是逆轉關鍵

2026/04/14 20:07

中年男性低密度膽固醇LDL偏高，不妨透過增肌減脂改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

中年男性低密度膽固醇LDL偏高，不妨透過增肌減脂改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名50多歲男性無三高、規律運動，卻出現低密度膽固醇（LDL）140，略高於標準值130，屬於「黃燈區」，可能有人認為需要用藥逆轉。然而，心臟內科醫師曾國翔指出，這時可透過「增肌減脂」調整體質，肌肉量不足與內臟脂肪堆積，才是影響心血管疾病風險的重要原因。

曾國翔在臉書專頁「心臟Worker 曾國翔醫師」發文分享，對於50多歲的男性來說，隨著男性賀爾蒙（睪固酮）逐漸下降，肌肉流失的速度會越來越快，把肌肉練回來，不僅為體態，更是著眼於人體最大的「內分泌與心血管代謝器官」，練肌肉有3項優點：

●肌肉細胞含有大量的粒線體，能極高效率地消耗掉血液中多餘的游離脂肪酸與糖分，讓它們沒有機會轉換成壞膽固醇卡在血管壁上。

●當你進行重訓（阻力訓練）讓肌肉收縮時，肌肉會分泌荷爾蒙「肌肉激素」，它能直接進入血液，保護血管內皮細胞，這就是預防心肌梗塞的最強天然防彈衣。

●要減掉中年男性最容易囤積的「內臟脂肪（啤酒肚/壓力肚）」，LDL 氧化變壞（變成血管斑塊）的機率就會大幅下降。

曾國翔說明，除了靠「吃」把LDL從140 降下來，包括：攝取水溶性膳食纖維如燕麥等、增加「不飽和脂肪」（如初榨橄欖油、酪梨、堅果）與「Omega-3」（鮭魚、鯖魚），名加各種原味堅果（杏仁、核桃）、毛豆、黑豆、深綠色蔬菜等。還要升級運動菜單，每週2-3次的重量訓練。

曾國翔進一步說明，男性可以從自身體重（深蹲、伏地挺身）或輕重量的機械式器材開始，把大腿和核心的肌肉練起來，要注意保護關節，循序漸進。同時，為了對抗年紀所形成的肌肉流失，運動後務必補充充足的植物性蛋白，例如，豆漿、豆腐 或白肉（雞胸、魚肉），幫助肌肉修復與生長。

曾國翔總結，中年最好的心血管藥物就是，鍛鍊出來的肌肉與吃下肚的原型食物，持續執行這套「中年增肌減脂＋燕麥好油」計畫，半年後再去抽一血，可能會驚訝地發現，LDL可能已穩穩降到130以下。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中