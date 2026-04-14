健康網》壞膽固醇偏高先別緊張！ 醫曝重量訓練＋飲食是逆轉關鍵

中年男性低密度膽固醇LDL偏高，不妨透過增肌減脂改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名50多歲男性無三高、規律運動，卻出現低密度膽固醇（LDL）140，略高於標準值130，屬於「黃燈區」，可能有人認為需要用藥逆轉。然而，心臟內科醫師曾國翔指出，這時可透過「增肌減脂」調整體質，肌肉量不足與內臟脂肪堆積，才是影響心血管疾病風險的重要原因。

曾國翔在臉書專頁「心臟Worker 曾國翔醫師」發文分享，對於50多歲的男性來說，隨著男性賀爾蒙（睪固酮）逐漸下降，肌肉流失的速度會越來越快，把肌肉練回來，不僅為體態，更是著眼於人體最大的「內分泌與心血管代謝器官」，練肌肉有3項優點：

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●肌肉細胞含有大量的粒線體，能極高效率地消耗掉血液中多餘的游離脂肪酸與糖分，讓它們沒有機會轉換成壞膽固醇卡在血管壁上。

●當你進行重訓（阻力訓練）讓肌肉收縮時，肌肉會分泌荷爾蒙「肌肉激素」，它能直接進入血液，保護血管內皮細胞，這就是預防心肌梗塞的最強天然防彈衣。

●要減掉中年男性最容易囤積的「內臟脂肪（啤酒肚/壓力肚）」，LDL 氧化變壞（變成血管斑塊）的機率就會大幅下降。

曾國翔說明，除了靠「吃」把LDL從140 降下來，包括：攝取水溶性膳食纖維如燕麥等、增加「不飽和脂肪」（如初榨橄欖油、酪梨、堅果）與「Omega-3」（鮭魚、鯖魚），名加各種原味堅果（杏仁、核桃）、毛豆、黑豆、深綠色蔬菜等。還要升級運動菜單，每週2-3次的重量訓練。

曾國翔進一步說明，男性可以從自身體重（深蹲、伏地挺身）或輕重量的機械式器材開始，把大腿和核心的肌肉練起來，要注意保護關節，循序漸進。同時，為了對抗年紀所形成的肌肉流失，運動後務必補充充足的植物性蛋白，例如，豆漿、豆腐 或白肉（雞胸、魚肉），幫助肌肉修復與生長。

曾國翔總結，中年最好的心血管藥物就是，鍛鍊出來的肌肉與吃下肚的原型食物，持續執行這套「中年增肌減脂＋燕麥好油」計畫，半年後再去抽一血，可能會驚訝地發現，LDL可能已穩穩降到130以下。

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