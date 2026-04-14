自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》開車久坐不只下面痛 泌尿醫揭2危機：恐害變「軟男」

2026/04/14 20:45

不少人以為長時間開車、久坐只會下半身悶痛不舒服，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，久坐壓迫會陰部，影響攝護腺健康，甚至可能影響勃起功能；情境照。（圖取自freepik）

不少人以為長時間開車、久坐只會下半身悶痛不舒服，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，久坐壓迫會陰部，影響攝護腺健康，甚至可能影響勃起功能；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長時間開車，不少人以為只會下半身悶痛、坐到不舒服，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，久坐壓迫會陰部，不只會影響攝護腺健康，還可能讓血液循環變差，進一步影響勃起功能，甚至出現「力不從心」。提醒經常開長途或久坐族群，更要特別當心。

蘇信豪於臉書粉專發文分享，診間1名患者面有難色訴苦：「開客運十幾年，最近只要開長途，會陰那邊就覺得又悶又痛，而且最近晚上跟老婆『那個』的時候，好像也越來越力不從心……。」他指出，其實這不是單一個案，無論是為了生活打拚的職業駕駛、熱愛騎重機環島的騎士或是腳踏車通勤族，骨盆底肌每天都在承受巨大的壓力，這不僅是攝護腺的危機，更是「性福」的隱形殺手。

長時間久坐2大危機

為什麼久坐不只下面痛，還會影響「硬度」？蘇信豪說明，當長時間維持坐姿時，全身重量會集中壓迫在會陰部（陰囊與肛門之間的位置），加上車輛行進間的震動，會引發以下2大危機：

攝護腺充血發炎：局部血液循環不良與震動，容易導致攝護腺發炎，引發會陰部悶痛、頻尿，甚至排尿不順。

勃起功能障礙（ED）的隱形殺手：久坐會壓迫到供應陰莖血液的血管與神經（特別是陰部神經），血液循環一旦變差，海綿體就無法順利充血，長期下來，不僅影響勃起硬度，甚至可能導致勃起功能障礙。

3招保護攝護腺、男性雄風

日常想要保護攝護腺與男性雄風，蘇信豪建議可掌握以下3招：

挑對坐墊，減輕壓迫：長途駕駛可以在駕駛座放一個中空甜甜圈坐墊，可有效騰空會陰部，避免體重直接壓迫血管與神經，保護攝護腺與戰鬥力。

「黃金2小時」法則：無論再怎麼趕時間，每連續駕駛2小時，建議務必找休息站，下車做做深蹲或弓箭步伸展，幫助骨盆腔的血液重新回流，這是維持勃起功能的關鍵保養，平時也要養成全身運動習慣。

聰明喝水，堅決不憋尿：採用「少量多次」的喝法。有尿意就去上，憋尿會讓骨盆底肌持續緊繃痙攣，對排尿和性功能都有不良影響。

蘇信豪提醒，如果悶痛、頻尿或力不從心的狀況已經發生，千萬別覺得丟臉而亂吃偏方，尋求泌尿科專科醫師的協助，才是最安全、有效的解法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中