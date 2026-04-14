健康網》開車久坐不只下面痛 泌尿醫揭2危機：恐害變「軟男」

不少人以為長時間開車、久坐只會下半身悶痛不舒服，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，久坐壓迫會陰部，影響攝護腺健康，甚至可能影響勃起功能；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長時間開車，不少人以為只會下半身悶痛、坐到不舒服，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，久坐壓迫會陰部，不只會影響攝護腺健康，還可能讓血液循環變差，進一步影響勃起功能，甚至出現「力不從心」。提醒經常開長途或久坐族群，更要特別當心。

蘇信豪於臉書粉專發文分享，診間1名患者面有難色訴苦：「開客運十幾年，最近只要開長途，會陰那邊就覺得又悶又痛，而且最近晚上跟老婆『那個』的時候，好像也越來越力不從心……。」他指出，其實這不是單一個案，無論是為了生活打拚的職業駕駛、熱愛騎重機環島的騎士或是腳踏車通勤族，骨盆底肌每天都在承受巨大的壓力，這不僅是攝護腺的危機，更是「性福」的隱形殺手。

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長時間久坐2大危機

為什麼久坐不只下面痛，還會影響「硬度」？蘇信豪說明，當長時間維持坐姿時，全身重量會集中壓迫在會陰部（陰囊與肛門之間的位置），加上車輛行進間的震動，會引發以下2大危機：

●攝護腺充血發炎：局部血液循環不良與震動，容易導致攝護腺發炎，引發會陰部悶痛、頻尿，甚至排尿不順。

●勃起功能障礙（ED）的隱形殺手：久坐會壓迫到供應陰莖血液的血管與神經（特別是陰部神經），血液循環一旦變差，海綿體就無法順利充血，長期下來，不僅影響勃起硬度，甚至可能導致勃起功能障礙。

3招保護攝護腺、男性雄風

日常想要保護攝護腺與男性雄風，蘇信豪建議可掌握以下3招：

●挑對坐墊，減輕壓迫：長途駕駛可以在駕駛座放一個中空甜甜圈坐墊，可有效騰空會陰部，避免體重直接壓迫血管與神經，保護攝護腺與戰鬥力。

●「黃金2小時」法則：無論再怎麼趕時間，每連續駕駛2小時，建議務必找休息站，下車做做深蹲或弓箭步伸展，幫助骨盆腔的血液重新回流，這是維持勃起功能的關鍵保養，平時也要養成全身運動習慣。

●聰明喝水，堅決不憋尿：採用「少量多次」的喝法。有尿意就去上，憋尿會讓骨盆底肌持續緊繃痙攣，對排尿和性功能都有不良影響。

蘇信豪提醒，如果悶痛、頻尿或力不從心的狀況已經發生，千萬別覺得丟臉而亂吃偏方，尋求泌尿科專科醫師的協助，才是最安全、有效的解法。

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