健康網》寶寶一直吐卻「過度安靜」 兒科醫一抱嬰太軟 直覺案情不單純

嬰幼兒虐性腦傷很難被察覺，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰表示，3個警訊不能錯過；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一個5個月大的女嬰，靜靜地、軟軟地躺在媽媽懷裡，她，太安靜了，媽媽說：「我的小孩今天一直吐，喝奶也不好……是不是得了腸胃炎？」林口長庚兒科急診醫師吳昌騰表示，單是看第一眼，看似沒事，看她的眼神沒有對焦、身體過軟、頭圍過大，經電腦斷層檢查，證實了判斷─硬腦膜下血腫。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享，當影像出來的那一刻，腦部的CT是雙側、大量、混合密度（新舊都有）的出血。很顯然的是，這不是一次意外，更不是今天才發生的傷害。

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身為一位經驗豐富的急診兒科醫師，吳昌騰在接手抱起這名女嬰時，發現3個警示訊號：

1.她的眼神，沒有在對焦。

2.身體張力，有點過軟。

3.頭圍，好像偏大。

在確定是硬腦膜下血腫後，吳昌騰立刻從點、線、面的檢查，讓孩子身體「說話」。從眼底檢查，還有視網膜出血，而且是雙側、多層的，再從全身X光檢查，肋骨有骨折現象，最令人難過的是，腦部MRI顯示，孩子腦部已有缺氧性損傷。

「這不是腸胃炎那麼簡單的事」吳昌騰告訴父母，而且這樣的腦部出血，通常不是意外造成的，吐出這些話時，全場一片沉默，他表示，在安靜的瞬間，反而最沉重。

但故事還沒有結束，這名小小兒後來出現癲癇、發展遲緩、視力受損。吳昌騰很難過的說，根據研究，像這樣的孩子，超過7成會留下長期神經後遺症。而這悲劇的發生，往往因照顧者在壓力、疲憊下，聽到孩子哭聲下失控，快速地加速減速的頭頸搖晃，就可能造成不可逆的腦傷。

吳昌騰表示，在兒科急診室，最不怕不是孩子大聲的哭！而是那種「太安靜的孩子」。有些疾病，可以等；有些兒虐訊號，不能錯過。而受虐性腦傷，永遠是那個最安靜、卻最致命的警訊。

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