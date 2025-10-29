健康網》保護孩子銳利視力 眼科醫：學齡前是近視防治黃金期

高雄諾貝爾眼科鄭宇庭醫師提醒，許多孩子在進入小學前，就已經開始出現視力問題。

示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「老師說孩子總是往前湊著看黑板，我以為他太專心，結果是真的看不清楚。」這是眼科診間裡常見的家長心聲。高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭提醒，許多孩子在進入小學前，就已經開始出現視力問題，但家長卻常未能及早察覺。近視不僅影響學習，更可能在未來引發嚴重眼疾，因此「學齡前視力保健」是守護孩子健康不可忽略的重要一步。

近視從學齡前就可能悄悄發生

許多家長認為視力問題是孩子上小學後才會出現的狀況，但鄭宇庭指出：恰好相反。「我們在門診中常見，小朋友升上小學後才發現看黑板吃力，甚至已經近視超過一百度，但往往在這之前家長毫無察覺。」他強調，這類案例其實很普遍，因為近視在初期不容易由外觀辨識，孩子也難以清楚表達自己看不清的狀況，往往錯失早期介入時機。

請繼續往下閱讀...

鄭宇庭進一步解釋，3至6歲是眼球快速發育的黃金期，也是建立「視覺功能」關鍵的階段。此時孩子的眼睛通常仍保有一定程度的「遠視儲備」，這是一種自然的生理狀態，有助於避免過早發生近視。然而，若這段期間因長時間近距離用眼、缺乏戶外活動、營養不均衡等因素導致遠視儲備過快消耗，就可能在尚未進入小學前，就開始出現近視傾向。

鄭宇庭表示：「一旦錯過這段『發展中的視力管理窗口』，等到近視出現後再干預，效果會打折扣，也更難控制度數進展，這就是為什麼我強烈支持在幼兒園大班就開始進行專業的視力檢查。」

國健署推動視力篩檢試辦計畫

根據國民健康署資料，台灣幼兒園大班學童的近視率約為9%，小學一年級幾乎翻倍來到近20%，到了六年級更突破70%。這樣的變化代表視力問題往往早於學齡階段就已經悄悄發生。

為了及早發現、及早介入，國健署自114學年度起啟動「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫，由專業眼科醫師進入幼兒園，為大班學童進行散瞳屈光度檢查，以評估眼球結構與屈光狀況，遠比傳統視力表更能精確掌握近視風險。

鄭宇庭指出：「學齡前孩子即使視力尚可，但若散瞳檢查發現遠視儲備不足，就已是預警訊號。我們會建議家長加強生活習慣調整，甚至進一步追蹤，這樣能有效延後近視發生時間，並減緩後續惡化速度。」

三大守護視力關鍵

1. 規律篩檢不可少：學齡前的視力問題不易察覺，唯有透過專業檢查才能及早發現風險、即時處置，特別是進行「散瞳屈光度數檢查」，比單靠傳統視力表更具臨床價值。

2. 生活習慣也影響視力發展：避免長時間近距離用眼，鼓勵每日戶外活動至少2小時，是減緩近視進展的重要方法。鄭醫師表示：「我常提醒家長，孩子不是只有『看得清楚』就代表沒事，用眼方式與習慣才是關鍵。」

3. 近視不只是「看不清楚」：若近視度數持續加深，將大幅提高日後出現白內障、青光眼、黃斑部病變與視網膜剝離等眼疾風險。因此視力保健不能僅靠矯正眼鏡，而要從源頭預防。

如何護眼？營養補充與用眼習慣雙管齊下

針對現代學童長時間接觸電子產品的現象，藥師蔡俐萍提醒，護眼營養的補充比以往更重要。她建議家長可透過天然食物補充關鍵營養素：

●葉黃素與玉米黃素：集中於眼睛黃斑部，能過濾藍光、減少視網膜刺激，來源包括菠菜、地瓜葉、花椰菜等。

●維生素A：有助夜間視力與角膜健康，可從胡蘿蔔、南瓜、蛋黃等食物攝取。

●Omega-3脂肪酸：促進視網膜發育與淚液分泌，建議攝取魚油、鮭魚、鯖魚、秋刀魚等。

●花青素與維生素B、C、E：能抗氧化、減少自由基傷害，對眼部組織具保護作用。

她也建議孩子遵守「20-20-20原則」：每用眼20分鐘，看遠20英尺（約6公尺）至少20秒，並保持良好睡眠與戶外活動習慣。

從小落實視力保健，為孩子視界打下基礎

從小落實視力保健，是小朋友眼睛健康的關鍵起點。眼睛視力保健需要持續關注、關心，並時刻留意用眼情況。鄭宇庭醫師建議，家長應主動安排孩子於學齡前接受專業視力篩檢，及早掌握眼睛發育狀況。

此外，良好的生活與用眼習慣，如充足的戶外活動、正確的閱讀距離與光源，以及均衡飲食與營養補充，都是守護視力不可或缺的要素。唯有從家庭做起，並與醫療專業攜手合作，才能為孩子建立健康用眼環境，共同守住清晰明亮的未來視野。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法