攝護腺肥大尿不順、不舉 新拉開術不動刀找回男人性福

泌尿科醫師梁景堯指新型的微創攝護腺拉開術，可不必動刀、回復攝護腺肥大男性的排尿及性功能。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕60歲的蔡先生有攝護腺肥大、排尿不順與勃起障礙問題，因對藥物反應不佳、症狀持續惡化；而且他很重視性生活品質，傳統的經尿道攝護腺切除術（TURP）有高達65%逆行性射精風險，讓他心生抗拒。經郭綜合醫院醫師評估，他接受新的自費攝護腺拉開術，今年9月追蹤發現排尿功能改善、性功能大幅進步，恢復美滿生活。

郭綜合醫院副院長、泌尿科醫師梁景堯指出，良性攝護腺肥大是中老年男性的宿命，其引發的下泌尿道症狀包括頻尿、夜尿、尿流細弱等，嚴重影響生活品質。長期以來，經尿道攝護腺切除術被視為手術解決的「黃金標準」，但其伴隨的出血、感染及高達65%的逆行性射精風險，常讓患者望而卻步。

他說，對付這問題有1個革命性的新興微創治療——「UroLift攝護腺拉開術」（Prostatic Urethral Lift, PUL），此手術「拉開、不切除」的新思維，為攝護腺肥大治療開啟安全、高效且兼顧性功能的新篇章。

梁景堯說明，UroLift利用數個微小的永久性植入物，包括鎳鈦合金、PET縫線及不鏽鋼件，經由內視鏡導引、將增生的兩側攝護腺組織向外側拉開並固定，這種撐開方式能立即擴大阻塞的尿道，恢復順暢的排尿功能，無需切除組織或熱能破壞。

「UroLift最大優勢在於超低的侵入性與極佳術後恢復速度」，梁景堯表示，手術通常可在10分鐘內完成，大多於1天內出院，最重要的是臨床研究證實，UroLift對勃起與射精功能幾乎沒影響，性功能障礙發生率趨近 0%，這對仍重視性生活的男性來說，是傳統手術難匹敵的重大優勢。

不過，他也直言UroLift並非萬能，適用條件相對嚴格，主要適用於攝護腺體積適中（通常建議在80cc以下）且無明顯中葉突出的患者。是否可以此術式治療？仍需醫、病溝通討論，評估最適合的治療方法。

