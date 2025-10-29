自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝茶有撇步 醫叮嚀天然純泡就很優

2025/10/29 07:23

紅茶、綠茶對健康益處各有千秋，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，最好不要空腹飲茶；示意圖。（圖取自freepik）

紅茶、綠茶對健康益處各有千秋，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，最好不要空腹飲茶；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不見得一定要喝咖啡才能醒腦，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，早晨那杯茶，總是讓人放鬆又療癒，茶的健康效益，其實大有學問。

邱筱宸在臉書指出，紅、綠茶都是對健康有益的，綠茶能延年益壽、紅茶降血壓護血管，其他茶類（烏龍茶、普洱茶等）也經科學證實有不同的健康效益。

勿服用過量綠茶萃取保健品 恐傷肝

現泡的茶，邱筱宸表示，最為天然與健康。如果選用綠茶萃取物保健品，記得不要自行超過建議劑量。過去曾有個案因過量補充綠茶萃取物保健品，反而導致肝毒性的報告。

另外，邱筱宸叮嚀，若是空腹飲茶、或茶葉浸泡熱水超過5分鐘，會造成單寧酸刺激胃黏膜，可能引起噁心或胃痛，應該避免。不要立即「飯後茶」，單寧酸和草酸等會影響鐵質和鈣的吸收，建議餐後至少等待1小時後再喝。

●綠茶
屬於「未發酵茶」，保留了原始多酚（polyphenols）如兒茶素，具有抗氧化等效果。最經典的研究來自日本一項追蹤超過40,000人、長達11年的大型前瞻性研究，發現每天喝五杯以上綠茶的人，總死亡風險下降了16%，尤其是心血管死亡風險更下降了26%。
另一篇發表於美國臨床營養學期刊的統合分析則指出，長期飲用綠茶或茶萃取物，可降低總膽固醇與低密度膽固醇（LDL-C），對心血管健康有實質幫助。

●紅茶
屬於「全發酵茶」，兒茶素經氧化轉化為茶黃素（theaflavins）與茶紅素（thearubigins），使得茶湯呈現深琥珀色，也造就獨特的香氣。
一項臨床隨機分派試驗發現，每天飲用約三杯紅茶，持續6個月，平均可使收縮壓及舒張壓下降約2-3mmHg，後續發表的統合分析也支持這個結果。
另一篇臨床隨機分派試驗則顯示，紅茶能改善血管內皮功能（flow-mediated dilation）及周邊動脈硬度，讓血流更順暢、動脈彈性更好。

